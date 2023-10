"VEZANA ZA KREVET..." Slađana Milošević u velikoj ispovesti otkrila SKANDALOZNE detalje lečenja: Bila sam NAPADNUTA

Slađana Milošević je pre nekoliko meseci hitno je hospitalizovana zbog lošeg zdravstvenog stanja.

- Ja sam imala jednu zdravstvenu krizu, koja je bila dosta opasna, bila je na ivici života i ostalo bi tako da ja nisam napravila veliku konverziju same sebe, tj. jednu tranziciju i odustala od otpora prema unutrašnjim svojim sadržajima i dozvolila da budem više ja. To ne može da se uradi u jednom potezu...Što se tiče tih otisaka roditelja na nas, oni počinju u prenatalnom periodu, kažu da su raspoloženje majke koje nose dete jako važna, jer utiču na plod i bebu i da njeno loše raspoloženje se reflektuje na rad organa bebin i da je majka ta koja određuje tu životnu psihičku energiju. Ako vam da nisku psihičku životnu energiju, vi nećete biti uspešan čovek - rekla je Slađana Milošević, te je dodala:

Pevačica je istakla da je imala problem sa zdravstvenim radnicima.

- Ja sam bila napadnuta od pola pet ujutru i do pola dva noću i u traženju rešenja od strane lekara i mene same, sve se vrtelo u istom krugu. Dok sami ne dođemo do takvih otkrića, nećemo moći da ozdravimo...Ja sam se rodila sa urođenim imunološkim defektom, tako sam rođena. Postoji manjak urođenih ćelija koje služe u odbrani od bolesti. Zašto sada ovo pričamo?! Želimo da budemo edukativni i da ljudi ozdrave - dodala je ona.

- Sa čim ste se sve suočili, pa vam je palo još teže - pitao je reporter.

- Mi nismo nacija koja je posebno vaspitana i koja ceni neke ljudske osobine koje nas krasi. Kultura je nešto što nas krasi da budemo čovek. Ako odbacujete to kao nevažno, ako ljude koji obrazovani tretirate kao da su falični, to je običaj u našem narodu. Obrazovani ljudi se smatraju budalama, sve kao: "Što učiš školu, kad može i ovako?! Prevarama". To je pogrešno, to je taj pogrešan pristup generalno u našoj kulturi, zavist, nedostatak empatije, saosećanja. Najteži deo je bio taj spoljašnji svet, lekari koji su promenili odnos prema pacijentom. Ja nisam znala kako se zove onaj koji ulazi u moju sobu, nije ih intresovao pacijent kao biće.

- Vi hoćete da kažete da ste neadekvatno lečeni - pitao je reporter.

- Apsolutno. Ako ne znate ko vas leči, ako ne oseća potrebu da se predstavi, čemu to? Ja sam bila vezana za krevet, ne bukvalno vezana, ali vi nemate mogućnost da se slobodno krećete, što je po Zakonu zabranjeno. Ja sam gledala i snimila kako su fizički maltretirali bolesnike...Znali su da ležim ja, pa im je bilo slađe da pokazuju tu svoju lažnu mož. Malo smo kao narod kukavice, ne znam kako da kažem, a da ne uvredim one časne i pravedne, ali ima tog otpada koji će se povinovati tuđoj želji. Samoinicijativno sam napustila bolnicu, jer sam shvatila da mogu bolje samu sebe da izlečim - rekla je Slađana.

- Da li biste ponovo učestvovali na "Beoviziji" - pitao je reporter.

- Ako bih imala kompoziciju, što da ne, godine nisu bitne...Ne plačem! Plakala sam jako dugo sama u svojoj tišini, ali ne. Nisam se plašila te tišine, ali mi je bilo žao što su se ljudi udaljili od sebe - rekla je ona.

