"GOVORILI SU DA ĆE PRIJOVIĆKA BITI SVADBARSKA PEVAČICA" Prvi Aleksandrin menadžer otkriva: Samo smo Šaban i ja VEROVALI u nju!

Na početku karijere Aleksandre Prijović retko ko je verovao u nju, osim njenog prvog menadžera Zvonka Rođe Grujića. Kako kaže, od prvog trenutka je znao da će biti velika zvezda i sa njom sa zadovoljstvo sarađivao.

On se za Kurir prisetio tog perioda.

- Aleksandru sam upoznao kada je imala 16 godina. Stidljiva, fina, kulturna, mila devojčica, tad je došla na doček Nove godine u Beč. Nastupao je Šaban Šualić, a doveo ju je legendarni Mića Nikolić.

Zvonko Grujić i Aleksandra Prijović foto: Privatna Arhiva

- Krenuli smo korak po korak. Najveća prednost u tom momentu je bila ta što je imala neviđeni talenat i vaspitanje koje je ponela iz kuće. Videlo se odmah da je majka Borka odigrala veliku ulogu. Znao sam da će biti broj jedan, ali kada sam to govorio kolegama pitali su me da li sam normalan? Prognoza tadašnjih menadžera, ali i pevača je bila da će ona biti samo svadbarska pevačica. Jedno mišljenje sa mnom je delio Šaban Šaulić. Mnogo puta smo na tezgama pričali o njoj. Imali smo stroprocentnu njegovu podršku. Bilo je dosta podmetanja, ali je ona sve to sa lakoćom preskakala - kaže Grujić.

U dobru i zlu Prija i Zvonko foto: Privatna Arhiva

Iako su mu govorili da je Prija pogrešna investicija, on je sarađivao sa njom.

- Na terenu je ubijala glasom. Zadovoljstvo mi je bilo što sam bio na prvom koncertu i drago me je što me pozvala i time pokazala da i pored tako velikog uspeha čvrsto stoji na zemlji i ne leti u oblacima. Od samog starta znala je da prati situaciju i svaki nastup je za nju bila nova utakmica. Bez straha je stajala pored Šabana, Snežane Đurišić, Verice Šerifović, Šerifa Konjevića, Enesa Begovića, Ljube Aličića. Sve ih je poštovala, ali se nije plašila. Preuzela je tron i postala broj jedan na estradno-muzičkom nebu.

Bilo je lepo: Aleksandra sa Zvonkom ćazimom, Šabanom i njegovom suprugom Gordanom na jednom veselju foto: Privatna Arhiva

- Vidim da Aleksandra trpi napade Jelena Karleuše i to je smešno šta ta žena priča, šteta što nije došla na koncert jer je propustila veliki spektakl i krunisanje - zaključuje on.

foto: Kurir

Kurir.rs

02:09 KAKO SAM SA PAMELOM ANDERSEN PEKAO AJVAR poznati glumac otkriva u emisiji Pusti brigu: Znate li kako ona peče paprike!?