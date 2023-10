ŽENE BESNE ZBOG SUPRUGE BOJANA LEKSINGTON! Jedno pitanje izazvalo haos na Instagramu: "Da li ste maliciozni, upalite mozak"

Aleksandra Vasković, supruga pevača Leksington benda Bojana Vaskovića,15. novembra 2022. godine rodila je treće dete.

Nju na Instagramu prati više od 67.000 ljudi, s obzirom da bloguje, a masovno je prate žene koje su oduševljene njenim načinom života i svime što prezentuje javnosti i primerom koji daje svima koji je prate.

foto: Dragan Kadić

Međutim, sada je u jednoj njenoj objavi došlo do ozbiljne rasprave, a sve nakon što ju je jedna žena upitala ono što svi smatraju vrlo neumesnim.

- Je l' to nova beba na pomolu? - upitala je Aleksandru jedna

žena, na snimak na kojem je Vaskovićka u uskoj haljini i vidljiv je veći stomak. Iako je javno govorila da posle 3. porođaja ima dijastazu i to ne krije ni u jednoj svojoj objavi, već ponosno pokazuje, ova žena to, verovatno, nije ispratila, a iz očiglednog neznanja sama nije ni pretpostavila da može to biti u pitanju.

S tim u vezi, ne čudi što je ovo njeno pitanje izazvalo revolt žena koje prate Aleksandru.

"A je l' stvarno ne znate ili ste samo maliciozni?", "Strašno je kako zvuči maliciozno. Ovakve žene, bez dlake na jeziku će nam svima doći glave", "Je l' moguće da si tolika seljanka", "Da li ste nekada čuli da se ovakvo pitanje ne postavlja? Malo kulture nije na odmet", "A otkud nekome pravo da postavi ovakvo pitanje nikada mi neće biti jasno, šta žene sebi daju za pravo. Nije ti to trebalo, ipak si i ti žena, malo upali mozak", samo su neki od komentara.

Međutim, Aleksandru pitanje nije uvredilo, pa joj je ljubazno napisala:

- Nije, draga, to je dijastaza.

foto: Printskrin/Instagram

Brojne porodilje nemaju tu sreću da im se nakon trudnoće i porođaja stomačni mišići spontano vrate u pređašnji položaj.

Upravo to stanje naziva se dijastaza, odnosno razdvajanje stomačnih mišića, a prema statistici pogađa čak dve trećine porodilja.

Aleksandra Krstić, viši strukovni fizioterapeut, objasnila je za Ona.rs kako utvrditi ovo stanje, kako ono nastaje, ali i kako se dalje ponašati.

- Stanje u kome se, najverovatnije, nalazite naziva se dijastaza ili razdvajanje trbušnih mišića - često nastaje u trudnoći, a podrazumeva slabljenje mišića stomaka i njihovo razdvajanje. Prema statistici pogađa čak dve trećine porodilja. Najverovatnije, trbušni mišići ni pre trudnoće nisu bili preterano jaki, a tokom trudnoće dolazi do rasta stomaka i velikog pritiska, tako da mišići moraju da odreaguju razdvajanjem. Do razmicanja trbušnih mišića dolazi zbog velikog pritiska materice i bebe na prednji trbušni zid - rekla je Aleksandra Krstić.

Razmicanje mišića trbušnog zida duž srednje linije naziva se Diastasis recti, a nastaje zato što prednji trbušni zid ne može više da se rastegne pod pritiskom materice i bebe nego dolazi do rastezanja vezivnog tkiva (linea alba), koje spaja levu i desnu stranu trbušnog zida. Tkivo, objašnjava sagovornica, postaje tanje, dozvoljavajući na taj način trbušnim mišićima da se razmaknu i prošire.

- Hormoni koji se luče u trudnoći imaju efekat da povećavaju elastičnost tkiva i zglobova. Oni, takođe imaju i jako važnu ulogu u povećanju elastičnosti tetive koja spaja razmaknute mišiće. Ponekad se dešava da se ovo tkivo samo od sebe vrati nakon porođaja i mišići se ponovo spoje, najčešće onda kad nivo hormona u telu bude normalan (kao pre trudnoće). Ali, ako se to ne desi, na stomaku u ležećem položaju se može videti udubljenje između trbušnih mišića, koje se neće samo od sebe zatvoriti i kome je neophodan poseban pristup i pravilno doziran trening - objasnila je Aleksandra Krstić.

foto: Printscreen/Instagram

Dijastaza izgleda kao kupasta tvorevina koja nastaje pri ustajanju iz ležećeg položaja u sedeći, može se primetiti i prilikom kašljanja, kijanja... Kako sami da proverite da li imate dijastazu?

- Legnete na leđa, sa nogama savijenim u kuku i kolenu, oba stopala na podu, blagi raskoračni stav. Zatim, postavite svoje prste u predeo iznad pupka, napravite duboki udah sa podizanjem stomaka naviše, možete podići lagano i glavu kao da zpočinjete da radite trbušnjake. Počnite sa opipavanjem svojih trbušnih mišića, laganim pritiscima po sredini stomaka. Ukoliko napipate mekano područije gde ne osećate mišiće, to je mesto gde su se mišiči razdvojili i najverovatnije se radi o dijastazi - objasnila je sagovornica.

Kurir/ Telegraf