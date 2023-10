"NISU ME ZVALI DA SE VRATIM" Milan Milošević nikad iskrenije o Pinku i odlasku sa televizije: Ne kajem se, ali žao mi je...

Bivši voditelj "Zadruge", a sadašnjeg projekta "Elita 7", Milan Milošević, otkriva da nije dobio poziv od čelnih ljudi Milice i Željka Mitrovića da se vrati, ali da mu je nakon svega žao.

foto: Damir Dervišagić

- Da budem maksimalno iskren, Mitrovići me nisu zvali da se vratim na mesto voditelja. Niti sam dobio poziv, niti sam imao bilo kakvu priču o povratku. Najviše žele gledaoci da se ja vratim. Nije mene niko ni oterao, da bih se ja vratio. Videćemo. Mi smo se rastali na lep način. Nikada tu nijedna ružna reč nije bila, niti sme da bude. Nemam šta tu loše da kažem, ovo je šou-biz - sve je moguće očekivati - priča Milan Milošević i dodaje:

foto: Kristijana Ćaćić

- Ja sam neko ko je od prvog dana bio deo stvaranja tog projekta. Kada ljudi kažu "Zadruga je Milan, Milan je Zadruga", potpuno su u pravu. Ukoliko bih seo ponovo vratio za crni sto, sve bi išlo svojim tokom. Vratio bih se kući. Željko i Milica me nisu napravili. Cilj mi je bio da postanem TV lice na televiziji "Pink". Oni su to prepoznali, a ja da nisam bio dobar i da nisam opravdao poziv, ne bih sigurno bio šest godina deo takvog projekta. Nisu oni mene stvorili, nego su mi pružili priliku da pokažem kako i na koji način mogu da impresioniram gledaoce. Najviše sam zahvalan njima i dugujem im za sve što sam u životu postigao - poručuje Milošević i otkriva da li se nakon svega kaje.

foto: Damir Dervišagić

- Ne kajem se nikada, ali žao mi je. Žao mi je što sam otišao iz nekog razloga koji je možda mogao da se ispegla. Ko zna zašto je to dobro. Možda je došlo i do prezasićena u tom poslu. Svakodnevno sam radio i dnevne i noćne smene. Po prvi put nemam konkretne odgovore što se tiče "Zadruge", "Elite", "Pinka"... Znam da je to nešto što sam ja maksimalno voleo da radim i da je to nešto što sam radio od srca i radio 300 posto - ističe bivši voditelj.

O UČESNICIMA ELITE Milošević je prokomentarisao i kako mu se čini učešće pojedinih učesnika "Elite 7". - Rijaliti počinje tek pred kraj godine. Oni se tek tada opuštaju. Prestaju da zaboravljaju na kamere. Još uvek su svi izveštačeni, neki namerno ogovaraju da bi se pojavili u kadru. Najzanimljivi su mi Miljana i Bebica, ta priča oko njih. Nisam mislio da će mi biti zabavni, ali Bebica se opustio, promenio se totalno. Ne kažem na pozitivno. I on i Miljana imaju to nešto, tinja vatra u njima - govori Milan i otkriva da mu je na samom ulasku bila odlična priča oko Aneli, Asmina i Stanije. foto: Kurir - Aneli znam od ranije, tačnije njenu sestru Situ iz rijalitija "Parovi". Poznajem njih. Ta priča mi je bila najzanimljivija oko Stanije i Asmina, kada je bio i sam ulazak u rijaliti. Moram da priznam da je udavila sa pitom, ali ona nema kapacitet. Mora da se iskoristi njen maksimum. Da je neko podigne i izvuče iz nje sve što treba. Međutim, Aneli je otišla na drugi kraj, sada je više akcenat na priči sa Markom Janjuševićem Janjušem. Mislim da je on već prevario suprugu. Sa njom je samo dobar samo dobar prijatelj. Nisam u toku, pa ne mogu da tvrdim. Janjuš ne može bez žena, to je evidentno. Sigurno mu se sviđa Aneli. Međutim, Maja Marinković ako uđe, napraviće karambol na svim poljima. foto: Kurir - Kuma Kačavenda je odličan učesnik. Nikoga ne podržavam. Isključivo gledam ko je dobar rijaliti učesnik, a ko nije. Milena drži pažnju. Zanimljiva je. Prva kuma koja se toliko eksponirala godinu dana, pa onda i sada u rijaliti. Pun je pogodak za ovu sezonu. Očekujem da se svašta tu desi, jer je nepotpuna priča ako druga strana ne iznese svoje. Pink sve može i sve je moguće. Sve zavisi od trenutka, moguće je i da Ana Ćurčić uđe u rijaliti - napominje Milan i za kraj dodaje: - Sad kad su oni ulazili u "Elitu 7", fanovi su mi slali imamo ovo za onoga, ovo za ovoga... Siguran sam da to imaju i drugi voditelji, ali je interesantno kako ljudi i dalje mene posmatraju kroz rijaliti, iako dugo ne vodim - zaključuje Milan.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

05:58 Milan Milošević slavi rođendan