JEZIVA ISPOVEST FINALISTE ZG! Otac mu imao agresivni tumor na mozgu, majka teško bolovala, a onda usledio još BOLNIJI UDARAC

Finalista prošlogodišnje sezone „Zvezda Granda“, Semir Džanković, govorio je o najtežem periodu u svom životu, bolesti članova njegove porodice i nemaštini koja je u jednom razdoblju bila toliko velika da je morao hutno da preduzme stvar u svoje ruke.

Semir je otkrio da je imao samo 24 godine kada su mu se razboleli svi članovi porodice. Njegovom ocu dijagnostifikovali su rak na mozgu, majka je takođe bolovala od opake boleste, a supruga je imala rizičnu drugu trudnoću, što je pevača slomilo.

-Ja sam tad morao da budem stub porodice, morao sam sve sam da podnesem i iznesem. Bio sam baš mlad. Sećam se jedne situacije koja najbolje opisuje kako mi je bilo. Otac je bio na operaciji, stajao sam na hirurgiji i čekao da čujem doktora, a meni u tom trenutku zvoni telefon i govore mi da Sanela (prim. aut.supruga) nije dobro i da čekaju da dođem. U tom trenutku mi se ruši svet i pitao sam se dokle? Ali nisam hteo da pokleknem, i u najtežim trenucima sam bio pozitivac, bio sam taj koji je uvek govorio da idem dalje. Nisam hteo da stanem, hteo sam sve da rešim. Iz svega toga smo izašli kao pobednici- ispričao je Semir i dotakao se očeve bitke sa rakom.

- Kad mi je doktor saopštio njegovu dijagnozu, a nije bila dobra, ja sam rekao ok, proći će. Bio je agresivan tumor, davali su mu nekoliko meseci života. Hvala Bogu, on se izlečio. I dan danas smo u kontaktu sa doktorom i zahvalni smo mu na svemu što je učinio- rekao je Džanković.

Zbog agresivnih očevih terapija i svakodnevnih izdataka, Semir je ostao bez novca. Kako kaže, ni to ga nije slomilo već je odmah reagovao.

-Ja sam neko ko ne pada. Bio sam spreman da radim bilo šta, nije me bilo sramota bilo kakvog posla samo da obezbedim svoju porodicu- istakao je Džanković i dodao da je jedna situacija sa ćerkicom bila ključna da pod hitno nešto preduzme.

Nakon što mu je ćerka tražila da joj kupi igračku koju on tada nije mogao da joj pruži, Semir je okrenuo drugi list.

-Ne bih to poželeo nikom da oseti to što sam ja osetio. Duša mi se cepala u tom trenutku. Iste sekunde sam zatražio posao u jednoj kafani, tu sam počeo da radim, da pevam. Tamo se radilo krvavo od 9 uveče do 6,7 ujutru, u tom trenutku je to bio jedini izlaz. Tu sam malo stao na noge, bavio se pevanjem, a posle sam sam se otisnuo i u ugostiteljske vode. Imao sam dva svoja lokala, to mi je pomoglo da malo stanem na noge – istakao je Semir i dodao da je danas zahvalan na svemu što ima.

