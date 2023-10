"MOŽE OTAC DA MI BUDE" Folker nahvalio pevačicu, ona bez dlake na jeziku odgovorila: Pljuvao me je po novinama...

Dara Bubamara za domaću javnost govorila je o svom detinjstvu i otkrila da joj je teško odrastanje pomoglo da kroz život korača hrabrije.

- Zato sam toliko jaka i borac jer sam odrasla u radničkoj porodici, što me niko nije gurao i pomagao mi. Sve sam sama stekla tako da sam jako ponosna kako su me vaspitali. Kada bih ponovo živela, živela bih život Dare Bubamare. Jeste da je bio malo težak, mnogi su hteli da me slome i ruše što privatno, što poslovno ali nisu mogli, kaže pevačica i dodaje:

- Ne znam ko je ljubomoran na mene, znam ko me voli. Puštam u život samo ljude koji me vole. Ja volim celu estradu jer naš posao nije lak zato ih podržavam sve. Ima i onih sa kojima nisam okej, ali samo zato jer oni sa mnom nisu dobri.

- Što kaže Lepa Brena: svaka ptica peva svojim glasom. Tako u Srbiji ima dobrih pevača i za sve ima mesta. Posebna sam, ne ličim ni na koga što sam dokazala godinama postojanja.

Dara kaže da sin Kosta karakterom dosta liči na nju.

- Ja sam mu kao drugarica, pričamo o svemu otvoreno. Tata je tu ako treba autoritet, a mama je drugarica. Kosta je kao ja, sve može na lep način ali ako neko pomisli da može nešto na grubo taj ne zna sa kim ima posla. Bili smo zajedno na odmoru, ali to nije odmor. Zamislite da imate sina koji je Dara Bubamara puta dva. To je non-stop neka akcija, meni to nije odmor, ali srce mi je puno jer njega usrećim. Lep i pametan kaže da ga devojčice gnjave, nije mu lako ali je u glavi fokusiran samo da završi školu. Nikada mu neću braniti ako bude devojka starijia ili druge vere, samo neka ljubav pobedi. Sve što su mami branili kada su partneri u pitanju, ja ću njemu dozvoliti, a on će pametan izbor napraviti, ponosno kaže Dara i nastavlja:

- On je dobar đak, za razliku od mame ali ja sam rano počela da pevam i moj put je bio teži.

Dara ističe da je ponosna na Aleksandru Prijović i arene koje je rasprodala kako ovde, tako i u Hrvatskoj.

- Svaka čast, presećna sam, poznato je da podržavam pevačice koje znaju da pevaju. Naročito podržavam te nastupe u Zagrebu.

Pevačica obećava i da će publiku obradovati albumom.

- Novi album se sprema, iznenadićete se jer će biti kao stara Dara. Neću da se pojavljujem dok ne snimim spotove za sve pesme.

Na pitanje da li je tačno da ima pesmu koju je napisala Marina Tucaković pre smrti, odgovara:

- To je duet koji sam snimila sa jednim mladim pevačem, ali taj momak još nije snimio CD. Marina je tu pesmu napravila dok je još bila živa i mi smo je otpevali.

Na pitanje koja njena pesma je čini ponosnom, kaže:

- Možda je “Košava sa Dunava” meni najdraža jer sa njom počela, ali tu su “ Polje jagoda”, “Svi su tu”, ali i jedna koju vole svi od 7 do 77 godina.

Dara je prokomentarisala i kolegu Eru Ojdanića koji je nedavno imao samo reči hvale za nju, iako to ranije nije bio slučaj.

- Čula sam da me je nahvalio... Čoveka znam pre sto godina on je jedan period mene pljuvao po novinama ne znam zbog čega ja sam samo jednom rekla da mi je antipatičan jer me pljuvao, može otac da mi bude. Uvek mi je bio energičan čovek i simpatičan, ali ne znam šta mu je to trebalo, ali opraštam mu - rekla je.

