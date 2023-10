EKREM JEVRIĆ DANAS BI NAPUNIO 62 GODINE: Snimio HIT koji se i danas peva, pravio ŠOU u rijalitiju, srčani doživeo na putu za POS'O

Ekrem Jevrić preminuo je 2016. godine, a mnogi se i danas sećaju njegovog velikog hita "Kuća, pos'o", kao i učešća u rijaliti programu. Pevač je iznenada je preminuo 4. marta 2016. godine u 55. godini, a danas bni napunio 62. godine.

Ekrem je iznenada umro u Nujorku, gde je živeo sa porodicom. Kako su tada mediji preneli, Jevrić je krenuo na posao i u automobilu doživio srčani udar.

Ekrem je svoju popularnost stekao svojim hitom "Kuća pos'o" a kasnije je nastupao u rijaliti šouima odakle svi pamtne njegovu rečenicu: "Ovde smo da bismo pravili šou". Sa njim je tako i bilo, šou i legendarne scene gde god da se pojavi.

foto: Printscreen/Youtube

Bio je oženjen Igbalom Jevrić, sa kojom je dobio četiri sina, Enisa, Verdina, Hajrudina i Berata. Godine 2010. učestvovao je u rijalitiju "Farma", gde je zauzeo treće mesto. Ekrem Jevrić veoma spontano pobrao je sve simpatije javnosti, posebno učešćem u rijaliti šouovima.

Kako se tada navodilo, njegovi sinovi su planirali da krenu njegovim stopama i da uđu u rijaliti! Naime, oni se navodno spremali da uđu u "Parova".

- On je bio teatralan, specifičan, a danas gledamo ljude koji bi da budu poznati, a nemaju nijedan kvalitet za to. Šta da vam kažem, u tim programima gledamo ljude koji vode ljubav kao životinje, bez ljubavi i emocija. Ekrem je imao svoju monodramu u rijalitiju, a zahvaljujući meni, to se pretvorilo u pravu dramu. Zbog toga smo mi neprevaziđeni i tako će i ostati - pričala je pevačica Vendi o Ekremu, koja je imala romansu sa njim u rijalitiju.

kurir.rs

Bonus video:

00:48 Bivši dečko Aleksandre Mladenović ne može da preboli raskid