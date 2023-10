"SAŠA JE POSEBNO SLAB NA JEDNU STVAR U KREVETU!" Suzana Jovanović: Kad god hoću da idem u veći šoping, uradim mu TO (VIDEO)

Pevačica Suzana Jovanović dotakla se u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića i odnosa sa svojim suprugom Sašom Popovićem.

Jutro započinje malim ritualom.

- Donosim mu kafu u krevet. Zaslužio je to za sve ove godine. Mi smi 27 godina zajedno. Računamo i zabavljanje, kad sam počela da živim sa njim. Za mene je to isto kao brak, samo što nije na papiru. On je jedan veliki čovek, dobar prijatelj, dobar, suprug i otac. Sve u superlativu. I ja kad god hoću da ga oraspoložim ja odmah doručak u krevet - rekla je pevačica.

Potom je u šaljivom tonu rekla kako malim ženskim trikovima pribegava posebno onda kada želi da ide u šoping.

- Kad mi nešto treba, neki šoping malo veći, pitam ga ljubavi šta danas doručkujemo? Sad će tebi Sule da donese u krevet lepo kaficu i sve što želiš.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

