"ZABRANIO SAM DEVOJCI DA MI PRIČA DA ME VOLI!" Karić progovorio o novoj devojci, otkrio detalje veze, a evo šta kaže za Šaviju

Bivši učesnik ''Zadruge'' Stefan Karić progovorio je o svojoj novoj devojci, kao i o incidentu sa Natašom Šavijom o kojem se proteklih meseci mnogo pisalo i pričalo.

- Ja sam sada u srećnoj vezi i zabranio sam svojoj devojci da mi priča da me voli. Ta reč je postala tako lako dostupna i mislim da je to najveća manipulacija. Rekao sam joj da mi pokaže delima da me voli, a ne rečima. Imao sam gadna iskustva, zato je sad tako. Ne samo svoja, već sam učio i od drugih. Ja sam tri meseca sa ovom devojkom - rekao je Stefan i dodao:

- Nemam strah od pojavljivanja u javnosti. Živ sam čovek, sve preživiš. Ima naravno posledica koje proživljavam i danas, ali ću se uvek odazvati za TV Pink. Mirno spavam, jer sam svestan svojih dela i nedela i nemam razloga da ne spavam mirno - otkrio je Karić.

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Stefan Karić već neko vreme, nakon burnog perioda, uživa u ljubavi, a nedavno su se čak pojavile spekulacije da će uskoro njihovu vezu podignuti na viši nivo.

