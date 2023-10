"ON IMA PAPIRE IZ PALMOTIĆEVE!" Misterija Kačavendinog ''vaskrslog'' verenika i dalje trese, Milica Dabović otkrila NOVE DETALJE

U poslednje vreme mnogo se pisalo i pričalo o slučaju ''vaskrslog'' verenika Milene Kačavende, a kako je navedeno tada kada je cela tema pokrenuta, radi se navodno o istom čoveku koji je prevario i Milicu Dabović, koja sa njim ima sina Stefana.

Milica je sad izrazila sumnju da se ipak ne radi o istom čoveku, a onda je otkrila i kroz šta je sve ona prošla sa ocem svog deteta.

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

- Kad sam ja upoznala Vuka Rotena, kasnije sam saznala da to nije taj čovek. Onda sam upoznala i njegovu ženu, kad sam čula njenu priču, postidela sam se - rekla je Milica i dodala:

- Mislim da to nije taj čovek Ljubomir koji ima veze sa Kačavendom. Nejasno mi je da ona nema sliku tog čoveka, jer ja sam je imala. To je taj čovek, ali ne mora da znači da je on pisao Kačavendi. Ona je još luđa od mene. Da te neko veri, a da ga ne vidiš nikad, meni to nema smisla - poručila je bivša košarkašica i dodala:

foto: Printscreen TV Pink

- Kasnije sam upoznala njegove roditelje, kad se Stefan rodio. To su uspešni ljudi koji znaju za njegov problem i koji su stali iza deteta. On ima papire iz Palmotićeve, on tamo pripada, čula sam da ga je mama izvadila odande da ga spasi - otkriva Milica i dodaje:

- On se prema meni postavio kao zaštitnik, a on je napakovao sve. On je profesionalac u tome, on otvara naloge, pokušava da izmanipuliše sa mnom. Da me uvredi, povredi, da se zalepim za isto. Imao je razne brojeve telefona. Ma pakao...

foto: Printscreen TV Pink