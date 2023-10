LJUBA ALIČIĆ FURA STAJLING TINEJDŽERA! Pevač se vozi šatl-busom po aerodromu, niko neće da mu ustane: HIT PAPARACO

Ljuba Aličić vredno nastupa skoro svakog vikenda, i to mahom u dijaspori.

Pevač je veoma angažovan kada su u pitanju privatna veselja, te mu je aerodrom druga kuća. Upravo na jednom od evropskih aerodroma, naš paparaco je uslikao Ljubu, i to u šatl-busu, kojim su on i ostali putnici bili prevezeni od aviona do aerodromske zgrade.

foto: Printscreen/TikTok

Aličić se za put obukao kao tinejdžer. Uz džins, na sebi je imao i crnu kožnu jaknu, a nije se odvajao od svoje torbice. Iako je u autobusu bila velika gužva, pevač je bio vrlo raspoložen, pa se sve vreme smejao dok je nešto objašnjavao prijatelju koji je bio s njim na putu. Inače, iako je već u godinama, njemu niko nije hteo da ustane, pa je sve vreme stajao u autobusu.

Podsetimo, Ljuba je nedavno imao zdravstvene probleme, kada je zbog jake prehlade završio u ambulanti s temperaturom od čak 40. Međutim, on je pušten na kućno lečenje, a tad je tvrdio da je uzrok jaka prehlada, zbog čega je morao da otkaže i zakazani nastup.

- Razboleo sam se, uhvatila me je jaka prehlada. Jedva govorim. Sve me je stiglo, i ovaj hladan vazduh, i stalno tamo-ovamo... Ne bih izdržao tamo. Nažalost, eto, javio sam da ćemo odložiti nastup, pa čim mi bude bolje, družiću se s publikom - rekao je tada pevač za medije.

Kurir.rs/A. Panić

