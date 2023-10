VELIKI INTERVJU PRIJINE MAJKA BORKE! Ostvarilo se prvo što sam rekla kad sam je uzela u ruke! Njene reči o ZLIM komentarima su ŠOK

Borka Mihajlović, majka Aleksandre Prijović, koja je osvojila celi region, priznala kada je prvi put pomislila da će Aleksandra biti zvezda, šta misli o strani koja ne podržava njenu ćerku, te šta je ono zbog čega, između ostalog, mlada pevačica ceni i poštuje Lepu Brenu.

Razgovor je počeo sumiranjem koncerata u Beogradu, gde je Aleksandra pevala tri noći zaredom.

- Predivno je bilo, vrlo emotivno za mene kao majku. Vraća se film od samog njenog rođenja, pa do te bine na kojoj ona stoji, i vraćaju se svi teški trenuci koje smo proveli... Bilo je tu svega, ali evo, tu je gde jeste i naravno da to onda bude emotivno i da suze idu od sreće.

Da li je koncert te prve večeri u Beogradskoj areni za vas bio trijumf ili ste pobedili kao roditelj onog momenta kada ste došli u Beograd i shvatili da ste ste svoje dete izveli na pravi put?

- Prvenstveno, trijumf je imati tako divno dete. Tako odgojiti jednu devojčicu... U stvari, ona je uvek moja devojčica, a sada je odrasla žena. Ja sam najviše ponosna kao roditelj na njen karakter i na njen odgoj, što me čini mnogo srećnom, a pored svega toga naravno i njen uspeh.

U kom trenutku ste shvatili da je Aleksandra predodređena za veliki uspeh?

- To je bio trenutak kada su mi je doneli u porodilištu, kada sam je videla. Jednostavno, ja ne znam da opišem... Kada sam je uzela u ruke, ja sam znala to. Prve reči koje sam rekla kad sam je uzela u ruke bile su: "Rodila sam moju zvezdu". To je prva reč bila koju sam ja rekla kad sam videla moje dete. Tako da, ona je za mene zvezda od rođenja.

Da li je teško nositi se sa uspehom danas? Da li se susrećete i sa tom negativnom stranom uspeha?

- Pa, naravno. Uspeh je nešto što ti ljudi ne opraštaju. Ali, više to mene ne dotiče, nekad me je to sve doticalo. Pogotovo kad čitam neke komentare. Ne mogu svi ljudi ni da nas vole, to je logično. Ali, ne dotiče me više ništa. Što ljudi više pišu negativnih komentara, nama je sve bolje.

Jesu li vas dotakli negativni komentari tokom Arene?

- Pa jesu, ipak malo te neki članak, neki komentar te dirne. Ali ništa, nasmejem se i kažem dobro je, to tako mora biti. Opet govorim, ne mogu svi pisati ni "super je, lepa, zgodna, dobro peva". Mora da postoji i jedna i druga strana uspeha.

Da li su svi prijatelji sada isti kao što su bili ranije, da li su svi ljudi oko vas isti kao što su bili ranije ili ste primetili da im negde smeta Aleksandrin uspeh? Lepa Brena je nedavno izjavila da Aleksandrin uspeh mnoge žulja i tek će da ih žulja.

- A neka ih žulja, to je njihov problem. Mi nemamo takvih probleme. Bitno je da je ona srećna, zdrava, da karijera ide i da je porodica na okupu. Svi smo tu, svi se držimo zajedno i ne može nam niko ništa kad smo jedni uz druge.

Viđamo vas na svim koncertima. Ona je rekla da ne želi turneju bez porodice. Vi ste i ovako bili bliski, ali se stiče utisak da vas je ova turneja dodatno zbližila?

- Zbližila nas je, naravno, ali zbližili smo se mi već u samom početku svi, tako da se slažemo svi i vidimo Aleksandrin uspeh i to nas čini srećnim. Tu je Brena koja je u tom poslu, iskusnija je sa medijima i sa svim tim, tako da je ona i posavetuje. Aleksandra je jako je ceni i poštuje zbog toga.

Možete li da nam otkrijete kakva atmosfera je vladala u vašem domu dan nakon trijumfa u Beogradu?

- Naravno, svi smo srećni, svi smo raspoloženi, jer je to urađeno baš onako kako je zamislila i tim ljudi oko nje, koji su radili na tome... Znači, sve je ispalo kako je trebalo da ispadne i svi smo naravno zadovoljni i srečni zbog toga.

Kako ona podnosi uspeh? Da li ste primetili možda promene u njenom raspoloženju? Da li ste videli sada veću odgovornost kod nje? Da li razgovarate sa njom na te teme?

- Pa, naravno da razgovaramo, Aleksandra sve to odnosi sa lakoćom. Jednostavno, ljudi joj kažu "jao, kako, je l' imaš tremu?" Ja vidim po njoj apsolutno nema nikakvu tremu. Ona je toliko mirna i staložena. Naravno, kada stane na binu verovatno i bude neki treptaj u stomaku, ali od te energije koju ona dobija od publike, to sve ode negde, tako da je puna samopouzdanja.

Koliko je bilo teško videti dete na bini pred onolikim brojem ljudi sa velikom odgovornošću? O čemu ste u tim momentima razmišljali? Koliko je to teško za jednu majku?

- Trema je bila prisutna prvi dan Arene. Meni je najveća briga bila da ona ne zapne u onoj dugoj haljini i mene je to bilo strah. Bilo je malo prisutne nervoze, ali kako je koncert odmicao, tako je sve to nestajalo i sve je super na kraju bilo.

Gde biste vi voleli da vidite vaše dete u narednih deset godina karijere, kakav koncert priželjkujete?

- Pa, isto kao i sad. Može samo bolje, da bude dobro. Možda na većem nekom prostoru, ali ja mislim da je ona zasad ostavila dobar pečat i neka za dvadeset godina opet bude tako.

