NOVO OGLAŠAVANJE NATAŠE ŠAVIJE: Otkrila kad se nastavlja suđenje protiv Karića, pa svima dala do znanja da BATINE ne prašta!

Starleta Nataša Šavija oglasila se na društvenoj mreži Instagram kako bi se zahvalila svima koji su bili uz nju za vreme teškog perioda i oporavka nakon navodnih batina koje je dobila, kako onda tvrdi, od Stefana Karića.

- Hvala redakcijama na poštedi, razumevanju i na "ne razapinjanju" mene na krst i svima se izvinjavam ako vas je neki moj postupak izneverio, ali prosto tako je najzdravije za mene. Sud će doneti presudu, a ima i "onaj gore" - napisala je Šavija, koja je dodala da će suđenje da bude nastavljeno krajem novembra.

foto: Printscreen TV Pink

- I zamoliću vas da ne pišete kako sam se pomirila sa osobom koja mi je ovo sve napravila, jer to nije istina, sve se nastavlja kao i do sad, kao što vidite suđenje je izvesno, kao i datum i stojim iza svega do sad rečenog da strikto stojim iza svega što se suda i presude tiče. Svako ko napravi ovako nešto, iz kojeg god razloha treba i da odgovara za to - glasila je njena objava.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

kurir.rs

Bonus video:

01:00 Nataša Šavija 6 meseci nakon incidenta zapalila Instagram