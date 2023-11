KAD MAJA DUNE I VATRU SUNE SRUŠIĆE SVE JANJUŠEVE EMOCIJE PREMA ANELI: Marinkovićeva spremna za ulazak u Elitu, ovo je njen PLAN!

Buduća zadrugarka Maja Marinković spremna je za ulazak u “Elitu 7“ sredinom novembra. Kako napominje izvor blizak “Super TV-u“, produkcija ima u planu da je ubaci u rijaliti sredinom novembra kako bi dodatno napravila ljubavni haos.

foto: Printskrin/Instagram

- Maja je sada spremnija nego ikada. Nakon uvećanja pozadine, usledio je oporavak i sada kada je potpuno nova osoba, spremna je da zakorači na imanje u Beloj kući. Zdravstveno se oseća dobro, a kako i sama napominje, nikada bolje nije izgledala. Smatra da je sve što nije valjalo, ispravljeno na njoj - poručuje izvor blizak Maji i dodaje:

foto: Printscreen

- Svi očekuju njen susret sa Markom Janjuševićem Janjušem. Pitanje je kako će to izgledati, s obzirom na to da je Janjuš sve više naklonjen emocijama prema Aneli Ahmić. Da li će Maja napraviti haos već pri ulasku, to sve ostaje na njoj da odluči kada zakorači. Kako se poverila jednoj bliskoj drugarici, spremna je da ponovo osvoji Janjuša i smatra da joj Aneli neće biti pretnja, kao i to da će Ahmićeva odmah odustati od Marka čim ona kroči u “Elitu 7“.

Kurir.rs/ Blic

