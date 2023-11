ALEKSANDRRIN BIVŠI POSLAO JAKU PORUKU! Stefan Čečar: Od cinkaroša nikad čovek, od nje nikad dama! Da li je ovo upućeno pevačici?

Stefan Čečar malte ne svaki dan se oglašava na Instagramu, a njegove objave ukazuju na to da šalje jasne poruke bivšoj devojci Aleksandri Mladenović.

foto: Instagram

Ovoga puta on je objavio stori sa citatom:

"Od cinkaroša nikad čovek, od kurve nikad dama"- objavio je on.

Skrinšot sa njegovom objavom se šeruje na društvenim mrežama, a pratioci spekulišu da je poruka upućena upravo Mladenovićki koja ga je pre dve nedelje prijavila policiji za uznemiravanje.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Agonija kroz koju je folkerka prošla je trajala danima. On je dolazio na njena vrata i uznemiravao je, pisao joj da će se ubiti i da ima pištolj, zbog čega se ona osetila ugroženom i pozvala policiju koja ga je privela. Stefan je pričao drugačiju priču od pevačice. On je od izlaska iz policije objavljivao njihove zajedničke fotografije, pisao da je voli, a i u svojoj izjavi medijima negirao je da zbog pevačice mora da napusti Srbiju, već on navodi skroz drugi razlog.

foto: ATA images, Kurir, Shutterstock

Sukob između njih dvoje intrigirao je javnost. Stefan je od nadležnih organa zabranu prilaska, koja mu je bila naložena prekšio, pa je ubrzo priveden.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC