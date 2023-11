"NE TREBA NIKO DA ME ŽALI" Aleksandra o bivšem partneru koji joj je napravio PAKAO od života: U nekom trenutku bio je neuračunljiv

Aleksandra Mladenović za domaće medije progovorila je o turbulentnom periodu koji preživljava u poslednjih mesec dana.

foto: Instagram/stefan_cecarr, Zorana Jevtić

O svojim problemima govorila je javno kako bi dala primer devojkama i upozorila ih da dobro upoznaju svoje partnere pre nego što stupe u ozbiljniji odnos. Aleksandra je priznala koliko joj je značila podrška koju je dobijala sa svih strana.

- Osmeh je tu i kad je teško i kad nije. Milan Milošević je 24 sata bio uz mene, Andreana Čekić, Ceca mi se javila, non stop mi stižu poruke podrške i stvarno mi to mnogo znači. Nisam slučaj za žaljenje, ne treba niko da me žali, ova situacija je samo pokazala ko je uz mene a ko nije - izjavila jepevačica.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon svega pevačica je otkrila da li je izgubila veru u ljubav.

- Nisam izgubila veru, ali trenutno ne želim ni jednog muškarca pored sebe. Kada samo pomislim kakav sam život živela, shvatam koliko mir nema cenu. Za sada neću birati muškarce, ni ne razmišljam o tome - rekla je Aleksandra pa se osvrnula na početak odnosa za koji je mislila da je bajkovit:

foto: Printskrin/Instagram

- U početku nisam mogla ni da naslutim o čemu se radi... Ne mogu ni da pričam o tome, odmah se uznemirim. On ima zabranu prilaska, neka tako i ostane.

Bivši partner i dalje drži zajedničke fotografije sa njom na društvenimn mrežama, a nedavno je i napustio Srbiju. Aleksandra je otkrila svoj stav:

- To je njegova stvar, nije moja. Nije napustio Srbiju zbog mene, to nema veze ni sa čim, ali mi je svakako lakše da znam da nije blizu. U nekom momentu nije bio uračunljiv pa sam se uplašila - dodala je Mladenovićka.

foto: Dejan Milićević

