'U PRVI BRAK SAM UŠAO ZATO ŠTO SAM MISLIO DA TAKO TREBA " Ognjen progovorio o ljubavi, našalio se i spomenuo Bekvalčevu i Lazića

U emisiji ''Magazin In'' jedan od gostiju bio je i popularni voditelj televizije Pink Ognjen Amidžić.

foto: Damir Dervišagić

Iza sebe ima dva braka, a uskoro će i treći put izgovoriti sudbonosno "da" svojoj partnerki sa kojom čeka bebu, Mini Naumović.

foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Ognjen je dao svoj sud o današnjim vezama i brakovima i otkrio šta je za njega suština ljubavi.

- U današnje vreme nije više važno kako se šta zove, važna je suština! Da li se zove brak, ovako ili onako... to je već lična stvar. Sve je dobilo neki drugačiji oblik i da to nije ono što smo mi mislili. Smatram da je najbitnije da suštinski nađeš sa nekim sreću, rekao je on i dodao:

foto: Printscreen

- Nikad ne znaš kada će se to desiti, ta emocija, ta suština. Prvi put sam stupio u brak zato što sam mislio da bi to trebalo, a ne zašto što sam ja bio zreo za to. Sada je treći put, treća sreća i mislim da je to to, dodao je on i našalio se:

foto: Printscreen

- Ako se ne daj Bože desi da i to propadne, možemo praviti specijal emisiju gde će gostovati Nataša Bekvalac, Darko Lazić i ja, rekao je kroz osmeh Amidžić.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:58 VENČANJE JE ZAKAZANO! Ognjen Amidžić otkrio: Dete je kruna naše ljubavi i odnosa SADA ZNAMO I POL