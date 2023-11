KARLEUŠA: ŽIVOT BIH DALA ZA MOG DUŠKA! "Ja nisam savršena, svi imamo mane, a ja najviše, ja prva"

Jelena Karleuša i Duško Tošić su par koji najviše intrigira na našoj javnoj sceni.

Pop divna je pre izvesnog vremena progovorila o njihovom odnosu, te je tada svima stavila do znanja koliko ga voli.

- Duško i ja smo 15 godina zajedno. Već smo prestali i da slavimo to zato što, posle 15 godina, to nekako postane stvar koja se ne slavi. Kao i rođendan, kad pređeš 40. (smeh) Smatram da, kada je reč o Dušku, da me on najviše voli bez šminke, bez ikakvih dodataka koji prljaju majicu, košulju, lice, jastučnicu... Nego, kad sam ja ja, a to je negde i najbitnije za jednu ženu, da te muškarac koji te voli, voli onakvu kakva ti zapravo jesi. Jer ovo, ovo nisam ja, ovo je moj posao. Ja privatno i ja poslovno uopšte nismo iste ličnosti - istakla je Karleuša te godine.

foto: Ata images

- Niko nije savršen, ne postoji savršen. Ja nisam savršena. Svi imamo mane, a ja najviše. Ja prva. Poenta je prihvatiti nekog i voleti nekog sa svim tim manama. Ako tražite idealnog, teško se to nađe. Ako previše filozofirate, ostaćete sami. Treba samo naći balans, da dobre stvari budu više izražene od onih loših stvari i raditi na tome, na komunikaciji. Nekad mane znaju da budu jako interesantne. Moje su jako se**i... - rekla je.

Na pitanje da kaže jednu od mana koje su privlačne, odgovorila je:

- Na primer, znam da budem jako razmažena... Muškarci generalno više vole razmažene, nego one koje će same da ponesu sve kese. Znam da budem princeza, bez obzira koliko to Duška nervira, ali mu je i jako simpatično, smešno. (smeh)

Na pitanje o receptu za srećan i dugotrajan brak, Jelena je istakla da niko ne može rastaviti onoga ko postane "rođeni".

foto: Nemanja Nikolić

- Kada su ljudi i u dobru i u zlu tu, kada želiš život da daš za nekoga, e to je onda prava stvar. A, onaj na kog se ložiš na Instagramu, što je dobar dasa, ti ne želiš život da daš za njega. Daš mu možda nešto, ali ne sve. (smeh) A ovo je ipak neko za koga bih dala život - istakla je Karleuša pre dve godine.

Kurir.rs / Stori

