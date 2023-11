NAŠA POZNATA PEVAČICA UHVATILA MUŽA U KREVETU SA LJUBAVNICOM! Krenula da vrišti, pa je IZBACILA GOLU napolje, sve ISCURILO

Legendarna domaća pevačica, koja je nedavno proslavila više od pola veka na sceni, neprevaziđena Lepa Lukić imala je dva braka.

Na vrhuncu karijere, lepa je bila udata za estradnog menadžera Vladu Perovića, koji joj je bio prvi muž.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija sa Lepinog venčanja sa Vladom.

Njihov brak je završen zbog njegove prevare, a lepa u svom stilu oposala kako je uhvatila bivšeg supruga u švaleraciji.

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja kao bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje", rekla je Lepa.

