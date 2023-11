"JAKO ME IZNENADILA NJENA ODLUKA, NISAM OČEKIVAO" Darko Tanasijević prvi put progovorio koliko je ŠOKIRAN zbog Dušice, priznao SVE

Voditelj i novinar Darko Tanasijević oglasio se za medije i istakao da nije ni sanjao da će njegova koleginica Dušica Jakovljević dati otkaz na TV Pink.

Kako je objasnio, ne zna koji su njeni razlozi, niti želi da komentariše njene odluke, ali svakako će mu saradnja sa njom zauvek ostati u lepom sećanju.

- Jako me je iznenadila njena odluka, nisam to očekivao. Ne znam za razloge, niti treba - to je samo njena lična stvar i ne dajem sebi za pravo da se u to mešam, niti da njene lične i poslovne odluke komentarišem, iako razumem što me ovih dana zovu svi živi, novinari, kolege, prijatelji. Družili smo se i zajedno radili godinama, vodili emisije. U emisijama koje je vodila sam prvih godina ja načinio svoje prve profesionalne korake koji su mi tada bili dragoceni i vežu nas brojne privatne i poslovne uspomene koje ću pamtiti. Želim joj sreću - rekao je Darko.

Podsetimo, Dušica je dala otkaz na TV Pink posle dosta godina uspešne saradnje sa tom kućom. Kako je najavljeno, ona će ubuduće biti glavna saradnica i savetnica Saše Mirkovića na TV Hype, što je on i potvrdio na svom zvaničnom Instagram nalogu.

