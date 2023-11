NOVOSADSKA BARBIKA OTKRILA DA LI SA ĆERKOM HANOM RAZGOVARA O MOMCIMA! Odala svoj magični recept za zaštitu od medija i skandala

Novosadska barbika Nataša Bekvalac još jednom je opravdala tu titulu koju su joj dodelili njeni fanovi. Svakim svojim pojavljivanjem ona oduševi sve prisutne.

Istakla je da sa medijima nikada nije imala većih problema:

- U principu nikada mi mediji nisu smetali. Mediji su sastavni deo mog života. Nikada se nisam osećala kao rob medija. Uvek smo manje više imali dobru saradnju.

Kaže da je novinski naslovi ne potresaju:

- Poslednjih godina ja ne čitam naslove, pa me tako ne pogađa ništa. Oko sebe imam ljude koji me ne zovu da mi kažu naslove, nego pričamo o svemu drugom osim o naslovima. To je neki recept ako hoćete malo da se zaštitite.

Bez obzira što ima mnogo posla, posvećena je svojim ćerkama, a ulogu majčinstva smatra najvažnijom.

- Radim sve ono što rade mame. To da stavljam kikice i izlazim u disko klubove to teško.

Sa ćerkom Hanom razgovara o svemu, pa i o momcima:

- Nas dve komuniciramo u vezi svega. Izmeđuostalog to jeste jedna od tema, svakako.

Na događaju gde je govorila za Kurir tv pojavila se u ljubičastoj odevnoj kombinaciji, a komadi popularnog francuskog brenda savršeno su istakli njenu liniju. Nataša je za ovu kombinaciju iskeširala 39.000 dinara, dok je izgledala kao milion dolara.

