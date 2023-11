NATAŠA BEKVALAC PROGOVORILA O UDVARAČIMA! Pevačica je bila potpuno iskrena: Nisam u ulozi žrtve nikada bila

Pevačica Nataša Bekvalac (43) priznaje da koliko god njena ćerka Hana (16) odrasta i postaje zrelija, ne trudi se da sa njom bude drugarica, već želi jasno da joj stavi do znanja da je njihov odnos majke i ćerke.

- Ne izlazimo Hana i ja zajedno. Nisam ja njena drugarica, ja sam pre svega njena mama. Radim sve ono što rade i druge mame. A sad da obujem štikle i izlazim sa njom u klubove, teško. Uvek smo Hana i ja imale zajedničke teme, imaćemo ih i te kako u budućnosti. Naoštrila sam se - priča Nataša kroz osmeh i dodaje:

- Nas dve komuniciramo i uvek smo tema nas dve. Naravno, pričamo i o momcima, kao i pubertetu. To jeste jedna od tema o kojima mi razgovaramo. Hani je uglavnom sve što ja radim “krindž“ (transfer blama), u toj je fazi kada na sve što ja kažem uglavnom prevrće očima, jer ima samo 16 godina.

foto: Printskrin/Instagram

Na pitanje zašto se nedavno posvađala sa sestrom Kristinom Bekvalac, Nataša odgovara kroz šalu da i dalje sa njom sarađuje oko stajlinga i da ju je sramota što je imala takve ispade sa rođenom sestrom.

- Uvek se konsultujem sa sestrom Kristinom kada su moji stajlinzi za javne nastupe u pitanju. Ona je moj dugogodišnji saradnik. Nadam se da će tako biti u budućnosti, nisam je do sada menjala (smeh). Jako me je sramota kada se Kristina i ja svađamo, ali smo se pomirile u međuvremenu. Ta svađa se nedavno dogodila, ali smo zakopale ratne sekire - govori Nataša koja se oseća kao slobodna žena i nema problem sa tim da pred medijima i javnošću bude otvorena i iskrena.

- Nikad se nisam osećala kao rob medija, manje više smo imali dobru saradnju kroz moju celu karijeru. Poslednjih godina ne čitam naslove, a oko sebe imam ljude koji me ne zovu da mi kažu naslove. Pričamo o svemu drugom, na taj način me smiruju i pomažu mi. To je recept, ako hoćete da se zaštitite. Što da me košta što sam realna? Nisam u ulozi žrtve nikada bila, ne osećam se tako, nikada se nisam ni osećala. Osećam se slobodno, stabilno, zrelo da kažem ono što mislim. Nemam problem ni sa čim - izjavljuje pevačica i dodaje da nije osoba kojoj smeta kritika:

foto: Nemanja Nikolić

- Upijam sve u životu i pozitivne i negativne strane. Učim se kroz život, pokušavam da takve sve stvari kanališem. Sve je to sastavni deo mog života, čovek se uči dok je živ.

Često su u javnosti skoro sve izjave Nataše Bekvalac viralne na društvenim mrežama. Ona sada otkriva da uglavnom ne voli svoje izjave, iako zna da ih narod obožava, i neretko citira.

- Meni moje izjave uopšte nisu drage, sve to kad čujem posle nije mi nimalo inspirativno. Uopšte se ne oduševljavam, vidim da narod to voli, ali ja toliko ne.

Nataša iza sebe ima tri braka, o usponima i padovima kada je ljubav u pitanju otvoreno je pričala. Međutim, već čini se godinama je nismo uslikali u muškom društvu. Na pitanje kada će novog dečka predstaviti javnosti i da li uopšte postoji neko u njenom životu, Bekvalčeva odgovara:

foto: Damir Dervišagić

- Ne da nemam udvarače, nego me se plaše.

Kurir.rs / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152