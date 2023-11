KAD DOĐU NA AUDICIJU TRESU SE OD STRAHA, A POSLE GODINU SE UZVEZDE“: Saša Popović nikad OŠTRIJE o kandidatima Zvezda Granda

Saša Popović prisetio se početka rada „Grand“ produkcije, koja je u međuvremenu iznedrila na desetine muzičkih zvezda.

„Kada dođu na audiciju oni se tresu od straha, kada dođu na takmičenje, imaju ogromnu tremu, oni bolje pevaju na audiciji nego što to pokažu u takmičenju, ali kada dođu do finala, onda se opuste, pa posle godinu dana sebe smatraju zvezdama. Mi im uvek kažemo da budu onakvi kakve smo ih prvi put videli, da budu normalni i profesionalni kao što su to Brena, Ceca, Marija Šerifović. Uvek je bitno da dolaze na vreme u emisije, da se uvek odazovu našem pozivu i da ne prave skandale. To su sve deca od 18-19 godina, željni su svega, prvo kada zarade pare kupuju dobar automobil da se pokažu, ako, neka ih. Mnogo je sirote dece koja su prošla kroz audiciju, koja su došla u ‘Zvezde Granda’ i koji su napravili karijere, skućili se, kupili stanove, automobile, satove i tako dalje“, rekao je Popović.

