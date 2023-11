TO SAMO ON SME DA URADI CECI RAŽNATOVIĆ! Saša Popović naredio da joj ISKLJUČE mikrofon, nikad je nismo videli ovako BESNU! HAOS!

Takmičenje Zvezde Granda poznato je po dobrom provodu, velikom talentu takmičara ali i koškanju žirija.

Ovog puta to je bio slučaj sa Cecom Ražnatović i Sašom Popovićem.

- Čekaj, bre, da kažem, čoveče - viknula je Ceca, pa nastavila:

- Baš me briga što me je ugasio, nije on glasniji od mene, ja sam pevačica.

foto: Printscreen

Tada je Popović namerno nastavio da provocira Cecu, pa je tražio da joj isključe mikrofon, što je nju razbesnelo.

- Daj, bre, Saša, prestani da me zezaš - besna je Ceca, a Popović je popustio, pa je tražio da joj uključe mikrofon.

kurir.rs

Bonus video:

00:07 Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović oči u oči na aerodromu