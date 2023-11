SKANDAL U ZVEZDAMA GRANDA! Pevač se sve vreme lažno predstavljao kao UNUK CUNETA GOJKOVIĆA, istina isplivala na videlo!

Pevač Đorđe Đinović tokom takmičenja u "Zvezdama Granda", predstavio se javnosti kao unuk legendarnog pevača Cuneta Gojkovića, međutim tek sada je priznao da je sve laž.

Đorđe Đinović je, naime, priznao da jeste u rodbinskoj vezi sa legendarnim pevačem, ali da nisu tako bliski rođaci.

- Ja sam gostovao u jednom jutarnjem programu tada i pitali su me odakle mi talenat za muziku, ja sam rekao da mi je to nasleđe sa mamine strane. Njen otac Ljubiša koji je pevao je moj najbliži predak, a Cune Gojković mi je rođak iz familije, oni su braća. Tada je to krenulo da sam ja Cunetov unuk, ali ja uopšte nisam njegov unuk, jesam, ali ne toliko blizak. Nisam prvo ili drugo koleno, nego četvrto ili peto – rekao je Đorđe.

foto: Printscreen

Kako kaže Đorđe, priča je otišla toliko daleko da se Cunetov unuk naljutio na njega i pomislio da koristi priču kao reklamu u takmičenju.

- Nije me niko kontaktirao, ali mislim da se naljutio njegov rođeni unuk zbog toga. Meni je bilo jako neprijatno i rekao sam mu da nije do mene. Pomislio je da ja to koristim za reklamu, svoju ličnu. Ja se nisam tako predstavljao niti pisao, to su drugi ljudi napisali – kazao je on i dodao:

- Ovo je ozbiljno breme i veliki teret za mene, imao sam veliku tremu, bilo me je sramota kako da se opravdam da nisam Cunetov unuk, rođak sam. Onda sam delimično objasnio celu priču i nadam se da je svima jasno.

Njega su inače i povezivali sa pevačicom Radom Manojlović.

