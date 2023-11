SKANDAL U ZVEZDAMA GRANDA Takmičarka zapevala iz sveg glasa i posvađala žiri, TENZIJA dostigla vrhunac "Mentor treba da te ukroji"

Nakon što je u prvom pojavljivanju oduševila javnost, Đula Drini u novoj epizodi Zvezde Granda posvađala je žiri koji se žestoko prepirao zbog nje.

Naime, Đula se našla u duleu sa Jelenom Kostelnik od koje je bila ubedljivo bolja što je žiri nagradio sa maksimalnim brojem glasova čime je opravdala prašinu koja se digla nakon njenog prvog nastupa.

Đula Drini posvađala žiri

Iako je delovalo da je situacija jasna i da je žiri složan kada se Marija obratila Đuli Viki joj se žestoko zamerila.

– Ne kaže se Đulo, nego Đula – odbrusila je Viki.

– Daj Viki nemoj sa tobom da pričam o gramatici, da gubim dragoceno vreme – uzvratila joj je Marija, međutim Miljkovićeva je želela da istera svoje zbog čega je upitala takmičarku kako je zovu.

– Đulo,dobro si pevala. Imaš jak stameni glas, malo me to i plaši. kandidatkinji broj dva ne verujem ništa, ovo trema, žiri… Ko zna da peva, zna da peva i to je amin. Ti si prosečna pevačica, možda malo ispod. Vežbaj, vežbaj, danima i satima, pa onda dođeš - objasnila je Šerifovićeva, nakon čega se obratila Viki.

– Đula je bila dominantnija večeras, puno bolja i mislim da te čeka uspešna karijera. Što se tiče Jelene to nije bilo kako treba – dodala je Miljkovićeva.

Bekuta je Jeleni poručila da mora da radi na svom glasu, dok je Bosančevu kandidatkinju pohvalila za pevanje sa čim se složila i Snežana.

Uprkos lošem nastupu, Ceca je Jeleni udelila kompliment.

– Jelena imaš fenomenalnu boju glasa, tebi treba mentor da te ukroji. Ta prva pesma nije bilo dobro, ali moj savet je da uzmeš učitelja pevanja. Đula, ti si sjajna pevačica nemam zamerku, bila si božanstvena – dalas je svoj sud Ceca, a Mili je posavetovao da ukoliko želi da se bavi pevanjem mora da prevziđe tremu koja je psihološki problem.

Oduševljenje Đulom nije krio ni Đorđe David koji je ostao u šoku kada je čuo kakav se glas krije iza anđeoskog lica.

– Mala plava ptičica koja kada je otvorila usta izletela je aždaja. Samo ću da kažem, ti si gotov proizvod. Kandidatkinja broj jedan, ko je moglo sve da ispromašuješ to si ispromašivala – iskren je bio David.

