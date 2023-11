EVO KAKO JE EDITA ARADINOVIĆ IZGLEDALA NA AUDICIJI ZG! Pojavila se u šuškavcu i patikama, Popović ostao bez teksta!

Pevačica Edita Aradinović je 2010. godine učestvovala u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, ali je ispala u baražu.

Ona je od tada drastično promenila izgled, a sada je na svom Instagram profilu objavila snimak sa audicije.

foto: Nemanja Nikolić

- Nikad mi nije Indi rekla da ima rođenu sestru koja peva, a pevaš bolje od nje da znaš. Super si, ma perfektna - pohvalio je tada Popović kako je pevala Edita na audiciji za Zvezde Granda.

Edita je se tom prilikom prisetila svojih početaka.

– Bio je to neki septembar 2009. godine gde sam u dogovoru sa drugaricom odlučila da se prijavim za Zvezde Granda, rekavši samo mami i tati. Tata me je vozio, a mama je radila (u dve smene) i ljutito čekala da se javim! I tako ti ja na prazan stomak, ustvari popila sam 4 kafe i odem na audiciju u air max-u i šuškavcu sa jednom željom! Da pevam! Bez plana, bez očekivanja, sa ogromnom željom u grudima - da ostvarim svoje snove i majci i sebi obezbedim lep život - počela je pevačica koja je istakla da je tada imala veliku tremu.

- Budući da sam bila jako stidljiva, možete da čujete koliko sam intonativno bila loša, i generalno tvrda, da bi čovek pomislio, “Od ove ništa neće biti”. Nit sam specijalno lepa, nit sam specijalno otpevala, ali sebe u sebi nikada nisam promenila, od kad znam za sebe do dana današnjeg sam ona ista Edita, samo mnogo ponosnija na sebe jer sam uprkos svim pritiscima uspela da ostanem svoja - istakala je pevačica, a zatim nastavila:

foto: Damir Dervišagić

- Hvala nebesima, i svim nedaćama! Ovo je samo početak! Nastojim da ovo znanje i ljubav prenosim, a ne da čuvam za svoje dupe i hranjenje svog ega! Ko razume, shvatiće! U moje vreme to je bilo ovako, a vaše je mnogo lepše i lakše, zato negujte sebe u sebi! Nema ništa lepše kad lepo starite, kad vas ljudi vole onakvi kakvi ste, i kad možete da se pogledate u ogledalo, a da znate da nikome niste odmogli! Svaka akcija ima reakciju! To ne znači da ako vas neko dira ne treba da mu j***te mamu, nego da nikog ne dirate prvi, gde možete uvek ostavite nešto dobro iza sebe, pa makar to bio i savet! A vama neka ovo bude dokaz da ništa nije nemoguće – napisala je ona.

