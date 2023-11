"NISAM SPECIJALNO LEPA, ALI..." Edita se ŠOK PORUKOM obratila javnosti: "Mlada i luda, PUCAM, KARABURMA!"

Pevačica Edita Aradinović obratila se javnosti putem društvenih mreža, te navela sve što joj je na duši.

Ona se dotakla svojih početaka, koji, kako navodi, nisu bili sjajni.

- Bio je to neki septembar 2009. godine, gde sam u dogovoru sa drugaricom odlučila da se prijavim za "Zvezde Granda", rekavši samo mami i tati... Tata me je vozio, a mama je radila (u dve smene) i ljutito čekala da se javim! I tako ti ja na prazan stomak, u stvari popila sam četiri kafe i dve guarane, odem na audiciju u air max-u i šuškavcu sa jednom željom! Da pevam! Bez plana, bez očekivanja, sa ogromnom željom u grudima da ostvarim svoje snove i majci i sebi obezbedim lep život! Budući da sam bila jako stidljiva, možete da čujete koliko sam intonativno bila loša, i generalno tvrda, da bi čovek pomislio: "Od ove ništa neće biti". Nit' sam specijalno lepa, nit' sam specijalno otpevala, ali sebe u sebi nikada nisam promenila, od kad znam za sebe do dana današnjeg sam ona ista Edita, samo mnogo ponosnija na sebe, jer sam uprkos svim pritiscima uspela da ostanem svoja! Hvala nebesima i svim nedaćama! Ovo je samo početak! Nastojim da ovo znanje i ljubav prenosim, a ne da čuvam za svoje du*e i hranjenje svog ega! Ko razume, shvatiće! - napisala je Edita na svom Instagram profilu, uz video iz pomenutog takmičenja.

- U moje vreme to je bilo ovako, a vaše je mnogo lepše i lakše, zato negujte sebe u sebi! Nema ništa lepše kad lepo starite, kad vas ljudi vole onakvi kakvi ste i kad možete da se pogledate u ogledalo, a da znate da nikome niste odmogli! Svaka akcija ima reakciju! To ne znači da, ako vas neko dira, ne treba da mu j***te mamu, nego da nikog ne dirate prvi, gde možete uvek ostavite nešto dobro iza sebe, pa makar to bio i savet! A vama neka ovo bude dokaz da ništa nije nemoguće! Mala iz huda, mlada i luda! Pucam! Karaburma! - dodala je ona.

Podsetimo, mediji su nedavno brujali o novom skandalu na estradi, a glavni akterke su bile Edita Aradinović i Jelena Karleuša.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Do sukoba je došlo kada je Aradinovićeva rekla koji ovogodišnji albumi na estradi su za nju najbolji.

Ono što je mnoge iznenadilo, jeste da nije navela albume Jelene Karleuše, "Alfa" i "Omega", uz opravdanje da "nisu njena šoljica čaja".

Kurir.rs/Blic

