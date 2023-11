Na otvaranju 36. "Fashion selection" u organiziaciji modne agencije "Select" prošetale su brojne poznate ličnosti.

Aleksandra Radović odabrala je jednog muškarca sa kojim bi se rado prošetala modnom pistom:

01:08 IMA ŠARM, MAJSTOR JE SVOG ZANATA, ZNAMO SE 20 GODINA Aleksandra Radović otkrila: Sa ovim muškarcem bi prošetala modnom pistom!

- Ako pričamo ovako o prijateljskim, onda je to Boško Jakovljević. On ima šarm, znamo se više od 20 godina, majstor je svog zadatka, lakše bi mi sa njim bilo, jer zna već to, a ja sam veoma nespretna.

Modne poslastice su zaustavljale poglede gradskih faca, a očekujemo da ih vidimo i na ulicama grada.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:58 ALEKSANDRA RADOVIĆ ODUŠEVLJAVA FANOVE: Oduvala crnogorsku scenu novim stajlingom, sve podseća na OVU POZNATU GLUMICU