PRIJA SE UVIJALA U NIŠU U HALJINI OD KOŽE KROKODILA! Ovakav luksuz od 4.000 € još niste videli, za TRI stajlinga pukla 15.000 €

Aleksandra Prijović opet je sve oduševila svojim stajlinzima na prvom od tri koncerta u Nišu.

Nakon duge svečane haljine, pevačica se po običaju za drugi deo koncerta odlučila za kožno izdanje. Ipak, za razliku od dosadašnjih koncerata na kojima je nosila modele modne kuće “aleksander mekvin” Prija je sada zablistala u “versaće” mini-haljini, kao i čizmama i kaišu istog brenda.

I to ne bilo kakvoj haljini, već u onoj sa efektom krokodilske kože od čak 3.900 evra. Za čizme istog dezena, pevačica je iskeširala 1.790 evra, dok je kaiš koštao “simboličnih” 420 evra.

Dakle, samo za jedan stajling Prijovićka je pukla 6.110 evra, a kada uz to dodamo i ručno rađenu haljinu i crno satensko odelo sa zanimljivom aplikacijom na sakou, dolazilo do cifre od čak 15.000 evra za autfite i to samo za jedan koncert.

