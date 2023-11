NAKON 40 GODINA BLISTAVE KARIJERE, OVO JE NAJVIŠE USREĆUJE: Dragana otkrila šta je ispunjava "Mislim da je to divan osećaj..."

Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković ove godine slavi 40 godina postojanja na estradi, a iza sebe ima niz hitova, projekata i inovacija koji sami za sebe govore o njenom uspehu.

foto: Miomir Milić

Dragana se na estradnom nebu pojavila sa samo 15 godina, a u svet muzike došla je kao devojčica kada su čelnici PGP - RTS-a došli u njen dom i ponudili joj da snimi prvu ploču i to je ono što je oduvek vuče da pomogne mladim ljudima i ostvari im snove.

foto: Printscreen

Folk zvezda je u sedmoj epizodi "Rame uz Rame sa Draganom" priznala koliko je usrećuje da pomogne mladima i njihov talenat razvije, kao i da im otvori vrata velike scene.

- Pružanje prilike mladim ljudima i otvaranje velikih vrata to me nekako usrećuje i ispunjava. Mislim da treba da postoji neko ko može, a mi možemo koji smo već uradili nešto, da nekome pomogne i usreći. Da li je neko iz školske klupe ili sa svog radnog mesta, potpuno je nevažno, ali da se neočekivano se pojavi na velikoj sceni i da pomisli: "Bože, da li je moguće da se ovo meni dogodilo". Mislim da je to divan osećaj - izjavila je Dragana.

foto: Printscreen

