ISPLIVAO PRVI SNIMAK PEĐE JOVANOVIĆA S ŽENOM POSLE POMIRENJA: On joj peva dok mu Ana SEDI U KRILU! Evo u kakvom su stvarno odnosu

Peđa Jovanović je supruzi Ani Jovanović priredio iznenađenje tako što joj je napunio sobu ruža, dok su potom priredili i gala žurku povodom njenog rođendana.

Peđa je pevao na njenoj proslavi, a na Instagramu je osvanuo snimak sa slavlja, na kojem se može videti kako zajedno pevaju i igraju, dok oboje ne skidaju osmehe sa lica.

Inače, pevač je jednom prilikom govorio o propalom braku i tada istakao da je on krivac za to.

- Omanuo sam u braku katastrofalno! Krenuo sam nekom stranputicom, a moj život u to vreme niko nije mogao da isprati! To je bilo jako naporno. Non-stop kafana, alkohol... Umesto da odem kući posle svirke, ja ostajem sa drugarima... Izmišljao sam različite gluposti! Izvinio sam se za sve i izvinjavam se i dan danas, rekao je Peđa.

- Ja svoju zakonitu suprugu nikada nisam preboleo, niti ću! Smatram da tu postoji šansa da se stvari vrate u normalu. Sada smo u fazi pomirenja i nadam se da će to biti kako treba. Ne pitam se samo ja... ali trudim se! Nekome je potrebno više da shvati gde greši, nekome manje... Meni je očigledno trebalo malo više, ali nikad nije kasno! Nisam uviđao svoje greške, ali je sada ta osvešćenost dovela do napretka i u mojoj karijeri! Mnogo sam grešio u životu, ali i na tome radim, zaključio je on u emisiji "Magazin in".

