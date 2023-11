NIJE NI ČUDNO ŠTO I DALJE PATI ZA NJOM Ovo je bivša žena našeg pevača, rodila mu troje dece i izgleda ko BOMBA, a tek čime se bavi

Muzičar Predrag Peđa Jovanović otvoreno govorio o svojom borbama sa alkoholom, koji su doveli do toga da se njegova porodica raspadne. Naime, njegova supruga Ana Jovanović trpela je mnogo, a u jednom treutku rešili su da stave tačku na emotivni odnos.

Uprkos tome što nisu zajedno, Peđa i Ana se nisu razveli, a pevač je nedavno gostujući u jednoj emisiji otkrio da radi na tome da mu supruga oprosti i da izglade nesuglasice.

- Ja svoju zakonitu suprugu nikada nisam preoboleo, niti ću! Smatram da tu postoji šansa da se stvari vrate u normalu. Sada smo u fazi pomirenja i nadam se da će to biti kako treba. Ne pitam se samo ja... ali trudim se! Nekome je potrebno više da shvati gde greši, nekome manje... Meni je očigledno trebalo malo više, ali nikad nije kasno! Nisam uviđao svoje greške, ali je sada ta osvešćenost dovela do napretka i u mojoj karijeri! Mnogo sam grešio u životu, ali i na tome radim - rekao je Peđa u emisiji "Magazin In".

Anu je javnost upoznala kao suprugu pevača, a zbog atraktivnog izgleda i provokativnih fotografija, na Instagramu je prati skoro 300.000 ljudi.

Lepa brineta je majka troje dece, dva sina i ćerke, koje je dobila iz braka sa Peđom, ali ona ne voli da se eksponira u javnosti, te se gotovo nikada nije pojavljivala sa njim na javnim događajima.

Uprkos tri trudnoće, Ana ima svršenu figuru, telo za poželeti na kom se naziru mišići, a mnoge pripadnike jačeg pola ostavlja bez daha svojim izgledom i atributima koje često ističe fotografijama u bikiniju.

Ana je posvećena privatnom biznisu, kreira i reklamira kupaće kostime, veoma je aktivna na Instagramu gde objavljuje slike sa egzotičnih destinacija koje posećuje i očigledno uživa u putovanjima širom sveta.

