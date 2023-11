KO JE MUŽ JELLENE? Udala se za 10 godina MLAĐEG OFICIRA, na svadbi nije hteo da joj ispuni ŽELJU a onda je napustio VOJSKU

Pevačica Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, karijeru je započela krajem devedesetih godina kao pevačica "Koktel benda".

Nakon boravka u ovoj grupi Jelena je započela samostalnu karijeru, ali se nakon nekoliko godina sklonila sa scene iako je pevala s vremena na vreme.

U međuvremenu se udala za oficira Komnena Lalovića, a pre toga se našla na funkciji direktora javne ustanove. Kada se porodila potpuno se povukla sa javne scene i posvetila se porodičnom životu.

O njenom privatnom životu se ne zna puno, a skoro deset godina uživa u skladnom braku sa Komlenom Lalovićem, koji je doktor nauka u oblasti IT.

- Moj muž je mlađi od mene deset godina, uvek sam volela mlađe muškarce. Desilo mi da sam se udala za oficira vojske Srbije, za kapetana, a posle on izađe iz vojske. Ja sam htela da on na svadbi nosi vojničko odelo, ali on nije hteo. Tako da sam se ja udala za oficira, ali sada sam sa IT stručnjakom - rekla je Jellena.

