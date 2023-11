"PRETE MI DA ĆE MI VADITI UTROBU, A JA TEK IZGUBILA BEBU" Nikolija sva SLOMLJENA setila se najtežeg perioda i NAJBOLNIJE RANE!

Ćerka Vesne Zmijanac i pevačica Nikolija Jovanović progovorila je o najbolnijem periodu u životu kada su ona i Relja Popović izgubili bebu, a u isto vreme se našla na meti fanova koji su je smatrali glavnim krivcem za raspad Elitnih odreda.

Naime, u momentu kada je Relja zasnovao porodicu sa Nikolijom, desilo se da se razišao sa svojom grupom, što su njegovi obožavaoci očito teško podneli, pa im je bilo najlakše da okrive njegovu suprugu za sve.

- Sada mi je to smešno, a u jednom trenutku mi nije bilo smešno, zato što kad su se oni raspadali, ja sam prvi put zatrudnela sa Reljom i izgubili smo prvo dete. U trenutku kada me novinari zovu i pitaju i prenose mi kako je fan rekao da će da mi iščupa utrobu zbog Elitnih odreda, to je trajalo mesecima, a više puta su i Relja i Vlada istakli, a i ja, da ja nemam apsolutno nikakve veze sa raspadom Elitnih odreda, a najviše sam, čini mi se, nekako tog linča opet pretrpela. Ja sam i dan-danas njima kriva, ali to su dve odrasle osobe. Drugo, ljudi koji prate Vladu i Relju i njihove karijere, vrlo im je jasno ko je kako nastavio da gradi svoju solo karijeru i tu ne treba neko da bude mnogo pametan da misli da sam imala ikakve veze sa tim raspadom. Bilo je jako bolno i ne želim da razmišljam o tome - ispričala je Nikolija u "Balkanskoj ulici", pa sa suzama u očima otkrila da joj je i druga trudnoća bila veoma rizična.

- Druge dve trudnoće sam, hvala Bogu, uspešno iznela. Bilo mi je bitno da se potpuno izolujem, od roditelja, od brata, sestre, tetke, bilo koga sa bilo kojim lošim komentarom. Naravno, nije ih bilo, ali za svaki slučaj. Ja sam čuvala sledeće dve najviše što sam mogla. I na pitanje kako - odlično, to je moje i ne dam vam, i nisam im dala, iako je druga trudnoća bila problematična. Mnogo smo želeli drugo dete, da Rea ima brata ili sestru. Baš sam vodila računa i u jednoj i u drugoj, ali u drugoj posebno, nekako baš onako po pe esu sve i nisam imala ni nastupe, ja sam otkazala nastupe i u prvoj i u drugoj odmah. Znači, sedela sam kod kuće i samo iz čista mira kada sam otišla na kontrolu u 20. nedelji, znači, na pola, doktor je rekao: "Deco, imamo problem, 50-50 posto da će da opstane i pitanje je da li će sutra i dalje biti tu". I onda sam išla na hitan serklaž, doktor Jeremić je uradio repoziciju, već je krenuo spontani i onda sam ležala do kraja trudnoće. I uspela sam i mnogo sam srećna i tu sam se mnogo promenila. To mi je promenilo život!

