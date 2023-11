"TREBALO JE SAMO ĆAO-ZDRAVO" Aneli se ostrvila na Janjuša zbog odnosa sa Majom, košarkaš pokazao emocije: Volim kad si pored mene

Odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić poremetio je ulazak njegove najveće ljubavi do sada Maje Marinković, ali ih to nije sprečilo da završe u istom krevetu i porazgovaraju o svim nedoumicama.

- Da li mi veruješ? - pitao je Janjuš.

- Šta? - upitala je Aneli.

- Sve. Misliš li da iko može poremetiti naš odnos - nastavio je Janjuš.

- Tu će biti provokacija. Ne želim to. Trebalo je samo trebao da kažeš: "Je l' si gladna", "Je l' treba nešto", ćao zdravo, to je to, kao što bih ja napravila - rekla je Aneli.

- Malo zaje*ancije - rekao je Janjuš.

- Znači ti ćeš se družiti sa njom - zbunila se Aneli.

- Ona je meni sve kao ostale učesnice - rekao je Janjuš.

- Ne lupaj, nije tako - prekinula je Aneli.

- Meni je lagano, meni je drago kad si ti pored mene. Ne znam kako da ti objasnim neke stvari - tvrdio je Janjuš.

- Imaš pravo da mi kažeš šta si odlučila, ali stvari koje ja tebi pričam su istina - dodao je Janjuš.

