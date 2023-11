'SLALA SI PORUKE DA TI TREBA JEDNA LINIJA, A MAJKA SI' Maja na samom startu krenula ŽESTOKO sasula Aneli sve u lice: Ti si moj fan

Milan Milošević započeo je odmah razgovor sa novom učesnicom "Elite" Majom Marinković o Aneli Ahmić.

- Šta se to izdešavalo u studiju?! Rekla si da si ti najveća Janjuševa ljubav, da je ona lažni moralista. Hajde odmah da se otvore sve karte - rekao je Milan.

foto: PrintScreen

- Ja kada nešto govorim, ja govorim iskreno i samo argumentima baratam. Ova dva meseca što nisam bila, kao da sam bila jer me spominju. Aneli je više puta u toku rasprava sa Janjušem komentarisala mene. Ne bih ja to zamerila, jer Janjuš i ja nismo dosta dugo zajedno. Ko ne zna, Aneli okačila si me na tiktoku kada sam bila sa Filipom u vezi, kada smo se posvađali, prozvala si me i napisala: "Poslao te je da te je*u ljudi". Ja to nisam znala dok mi ljudi nisu poslali. Nije mi jasno na osnovu čega, s obzirom na to da me ne poznaješ...Nikada nemam predrasude ni o kome dok čoveka ne upoznam, ali isto tako kada neko moje ime uzme u usta i krene sa tom namerom da me uvredi, neće biti dobro.

- Hoćeš da kažeš da ona ima problem s tobom i pre Janjuša - pitao je Milan.

- Ne, ne, ne, ja mislim da je moj fan - rekla je Maja.

foto: PrintScreen

- Nije baš lako da izgledam kao ti, jer si se i ti namučila - rekla je Aneli.

- Ne dopada mi se to, mislim da si folirant i da igraš na kartu žrtve. Nema mene šta ko da podučava, ne vodim se nikada tuđim mišljenjem...Meni je Uroš presladak, ali ga mnogi izigravaju, na primer njegova rijaliti mama. Ako već kažeš da ti je neka žena otela muža, da ti devojčica plače, moraš da razumeš da i on kod kuće ima devojčicu i ženu. Situacija je takva da i kada sam radila neke loše stvari, ne mogu da se žalim da mi je neko oteo muža, a ja to radim. Mislim da u tom razgovoru deluješ tako naivno i fino - rekla je Maja.

- Moj muž je patološki lažov - rekla je Aneli.

- To je sa tvoje tačke gledišta...Rekla mi je da je Asmin njoj pričao da je Aneli po ceo dan sedela kući, gledala "Zadrugu", nisam sigurna da kada šalješ poruku Asminu da ti treba jedna linija. Ti si majka, ovde si predstavila priču takvu - rekla je Maja.

- Dobro, ja sam svašta prošla u životu - rekla je Aneli.

- Ne znači da si fina, moralna i poštena...Koja je to tuga za mužem?! Kao: "Muž me je ostavio", a posle sedam dana kod Jaška. Dva i dva su četiri, prva si spominjala i komentarisala - rekla je Maja.

Kurir.rs/ Pink.rs

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari