Željko Samardžić, ovog decembra održaće čak pet koncerata pred najluđu noć. Tim povodom, on je na druženju sa novinarima, istakao da se već sprema punom parom, ali da mu se nikako ne da da oslabi.

Ispred kamere Kurira otkriva da do ovog momenta nije znao za svoj peti koncert:

- Sada sam prijatno iznenađen, drago mi je da će biti petog koncerta. Sada razmišljam, od prvog do 31. decembra radim svaki dan, valjda ću izdržati. Ko preživi pričaće. Mada, muzika je život moj, bitno je samo da budem zdrav, da ne budem prehlađen. Potrudiću se da publika izađe zadovoljna iz ovog divnog prostora.

01:33 ŽELJKO SAMARDŽIĆ ZABORAVIO DA IMA PETI KONCERT! Pevač o udvaranju dama: Dnevno šaljem mnogo video poruka, VOLE ME ZBOG OVOGA!

Samardžić je poznat po tome što je miljenik žena, pa je rekao zbog čega smatra da ga one vole:

- Smatram da me žene vole zbog mojih pesama. Zaista se trudim, vi ne znate koliko ja dnevno pošaljem video poruka. To su čestitke za rođendan, drugaricine drugarice, pa onda muškarci da čestitam njihovim devojkama... Što se tiče udvaranja, pa ja sam čovek u godinama, koji o tim stvarima nikada nije razmišljao. Nemam tu percepciju, ne znam šta je njihova namera, ali mislim da je topla i da me poštuju kao porodičnog čoveka i koji pokušava da ih pomiluje svojom pesmom.

