OPERISAN VODITELJ PINKA! Filipu Đukiću bila povređena KLJUČNA KOST, morao je pod NOŽ

Voditelj "Pinka" i nekadašnji učesnik "Zadruge" Filip Đukić završio je u bolnici, a sada je otkrio da je operisan.

Filip Đukić je povredio rame, pa je morao hitno da bude hospitalizovan, dok je odlučio da sve obavesti o nemiloj situaciji na društvenim mrežama, a sada se i oglasio za domaće medije.

- U pitanju je starija povreda koja se vukla, pa sam sada rešio to. U pitanju je kratka intervencija, lagana operacija, nije rame u pitanju kao što se pisalo, radi se o ključnoj kosti i sve je dobro prošlo što je najvažnije - rekao je Filip .Filip je, podsetimo, nedavno najavio svadbu sa izabranicom Paulom Hublin.

- Sve će biti po našem ukusu. Ne volim sve one običaje - kupovina mlade, gađanje jabuke, nisam taj tip i to se vidi po mom izgledu. Nismo u tom fazonu - rekao je on, dok će svadbeno veselje, kako je ona navela, biti upriličeno na proleće.

