JELLENA PRIZNALA DA OBOŽAVA MLAĐE MUŠKARCE! Otkrila da je mogla da se UDA ZA OZBILJNA IMENA, krila godinama, a sada je sve JAVNO

Jellena je govorila za medije o ljubavnom životu, prilikama koje je propustila i svom sadašnjem suprugu.

„Mislila sam za neke ljude da ću se udati, nikoga nisam pritiskala, jednostavno smo išli ka tome. Nisam bila svesna, a tek kasnije su mi pričali ljudi, ko je sve bio zainteresovan za mene i kako sam ja mogla da se udam. To je tek moglo da bude interesantno, šta sam sve propustila“, ispričala je Jellena i dodala:

foto: Marina Lopičić

„Ti ljudi mi nisu prilazili jer su znali da sam bila u vezi. To je bilo nešto što ih je sprečavalo i hvala im na tome. Bili su korektni, to su ljudi koji su sada ostvareni u svom životu i velika su imena iz različitih miljea, ali nekako mislim da je moj muž uleteo u pravi momenat, ja sam se zaljubila i on se zaljubio i tako je sve počelo.“

Jellena je otkrila da su joj se uvek dopadali mlađi muškarci, pa je tako deceniju starija od svog muža.

foto: Kurir

„Moj suprug je 10 godina mlađi od mene, uvek sam nekako volela mlađe muškarce i tako mi se i desilo da sam se udala za 10 godina mlađeg supruga, za oficira Vojske Srbije, za kapetana. Htela sam da na svadbi nosi odelo, ali je on rekao: ‘Nemoj, molim te da oblačim vojničko odelo’. Verovatno je već tada imao u planu da promeni profesiju, ali o tome nije govorio. Tako da sam se udala za oficira, a sada sam sa IT stručnjakom“, ispričala je Jellena.

