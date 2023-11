TANJA SAVIĆ IMA ROĐENU SESTRU! Prava je lutkica i pevačicina ogromna podrška, a tek da vidite SLIČNOST, bićete ŠOKIRANI

Pevačica Tanja Savić ne krije koliko je vezana za svoju porodicu, koja joj je oduvek bila prioritet u odnosu na karijeru, te je sada podelila sa pratiocima jedan od trenutaka koji će dugo pamtiti.

Ono što je njenim fanovima već poznato jeste da pevačica ima sestru koja neverovatno liči na nju. Tanja je Uskrs provela u krugu porodice u Radincu, te je pozirala ispred crkve sa sestrom, a komplimenti su prštali sa svih strana.

Pevačica svaki put fotografijama sa sestrom zbuni pratioce, te na prvi pogled ne mogu da prepoznaju ko je Tanja, a ko Biljana, što često komentarišu.

Ipak, iako su fizički kao preslikane, Biljana je karakterno dosta drugačija od popularne sestre. Naime, ona vodi povučen život i javnost je može videti samo kada pevačica s vremena na vreme podeli neki zajednički snimak ili sliku.

Pevačica je, podsetimo, jednom prilikom priznala da je plakala u sestrinom zagrljaju zbog teških životnih udaraca.

- Plakala sam u zagrljaju sestre u ponoć jer sam se setila kako smo dočekale prošlu godinu u mom stanu same. Tada deca nisu bila sa mnom i bilo mi je jako teško. Ovog puta sam plakala od sreće što sam to ostavila iza sebe, a ponovo smo zajedno svi sada. Samo da smo živi i zdravi sve će polako doći. Prethodna godina me je naučila da čovek treba da ima kontakt sa lošim ljudima da bismo videli ko smo zapravo mi. Ne možemo da spoznamo sebe ako nas neko ne zgazi. Tek onda, ako se posle toga dignemo, znamo ko smo. Ja sam nekako mnogo toga lepog izvukla iz svega što mi se dogodilo - rekla je Tanja tom prilikom.

