VESNA ZMIJANAC SE UBILA OD PARA: Nakon teške operacije kida kako peva, ne može da drži mikrofon od BAKŠIŠA (FOTO)

Vesna Zmijanac početkom marta ove godine operisana je u Kliničkom centru Srbije.

Vesna se nekoliko meseci oporavljala od teške operacije, a nedavno se vratila poslovnim obavezama i počela ponovo da nastupa.

Pevačica je prošle noći pevala u Skadarliji, a na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem se može videti da je pevačica imala pune ruke bakšiša. Gosti su sa njom u glas pevali njene najveće hitove i nema sumnje da je atmosferu dovela do vrhunca.

Ona se sve vreme veselila dok je pevala, a nedavno je govorila da je jedva čekala da se ponovo druži sa publikom.

- Na početku da kažem da sam dobro, u onoj meri koliko to može da bude dobro. Malo je rano da pričam o kompletnom oporavku, malo sam nemirna, malo se više junačim, ali takva sam, ne mogu drugačije. Uželela sam se publike. Nikad u životu nisam imala ovoliku pauzu, da ne pevam šest meseci, nikad za pola veka pevanja. Nije više u pitanju novac, nego ne mogu više bez mikrofona. Još mesec - dva da je bila pauza, ne bi bilo dobro. Mislim da bih skrenula načisto - pričala je ona i dodala:

- Pevanje me je izlečilo. Vodila sam se time da, kad mogu ovoliko da pevam, znači da sam dobro. To me ne umori koliko bi ono da sedim kod kuće i ne radim ništa.

