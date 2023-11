VRELA FOTKA SANJE VUČIĆ ĆE VAS RAZNETI: Dovela liniiju do savršenstva, a ovakav STRUK bi poželela svaka devojka (FOTO)

Sanja Vučić već neko vreme vežba i pridržava se ishrane koja joj odgovara, pa sad izgleda bolje nego ikad.

foto: Damir Dervišagić

Sanja je na društvenim mrežama pokazala novo izdanje, koje se dopalo mnogima, pa je odmah pokrenula lavinu poruka.

Zadigla je majicu, ispod koje su u prvi plan izašle njene boline i minijaturni struk. Evidentno je da je liniju dovela do savršenstva. Sanja je, inače, dosad u mnogo navrata pokazivala kako vežba u teretani.

foto: Printskrin/Instagram

Za izgled redovno dobija komplimente, dok je često u javnosti pričala kako, ukoliko želi da bude zgodna, mora mnogo da vodi računa šta jede.

Nedavno je progovorila o dečku, koji kako navodi, voli da je oblači i svlači.

- Novi dečko voli da me svlači, ali i da me oblači! Ima više garderobe od mene i savetuje me šta da obučem. On je uglavnom stilizovaniji od mene! Zna bolje da se obuče, tako da se često savetujem s njim. Voli da me svlači, ali i da me oblači! On ima veći garderober, nećete verovati! Ali počela sam u poslednje vreme i ja da ga punim stvarima koje nosim na nastupima, a i onim za svakodnevni život. Trudim se da jednu odevnu kombinaciju ne ponavljam i da u tom smislu uvek budem na visini zadatka. Imam sreću što mi je najbolja drugarica i stilistkinja, tako da možemo svakog dana da razmišljamo o kombinacijama - istakla je Sanja.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:10 NISAM MISLILA DA SAM DOBRA RIBA, NEGO SKROZ OKRNJENA! Sanja Vučić nikad iskrenija: Nući je Lav kao ja, ON MI JE PROVEREN RECEPT