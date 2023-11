BRAK IM JE BIO NA IVICI PROPASTI? Ana Rajković otvorila dušu pa se dotakla afere sa Vlahovićem: Trač o neverstvu ...

Ana Rajković i fudbaler Predrag Rajković uživaju u svojoj ljubavnoj romansi, a Rajkovićeva je otvorila dušu i priznala kako su na njihov odnos uticali tračevi o prevari sa Dušanom Vlahovićem.

- Uticali su mnogo, ali pozitivno. Postali smo jači, porodično nas je ta situacija ojačala! Zadesila nas je u najtežem mogućem trenutku i baš zbog toga smo sve prebrodili na najbolji mogući način - kaže Ana i objašnjava kako izgleda život žene fudbalera:

- Mogu da vam kažem da nije teško biti žena fudbalera. Nekada su muževi išli u rat, a ovo je mnogo lepo. Supruga pratim kroz mnogo trofeja i uspeha. Naša deca sve to gledaju i pamte divne trenutke. Odrastanje naše dece je prelepo uz roditelja koji je profesionalni sportista. Ima mnogo benefita, deca govore više stranih jezika...

Dizajnerka dečije obuće s golmanom ima dvojicu sinova i ističe da su obojica nasledili ljubav prema fudbalu i sportu uopšte:

- Relja već trenira fudbal, ali voli i da jaše, da trenira košarku... On prosto voli sport, dok Tadija želi da bude golman. Tadija je tatina kopija. Želi sve da radi kao tata, jer mu je on uzor i inspiracija, a meni je zbog toga neizmerno drago.

Rajkovićeva ističe da joj ne smeta kada je oslovljavaju sa "žena fudbalera", te da joj imponuje ta titula, iako sama ima svoje zanimanje.

- Ne samo da mi ne smeta već mi je čast što sam žena fudbalera, tačnije, žena Predraga Rajkovića - ponosna je Ana. O svom suprugu ima samo reči hvale, a nama je otkrila i ono što javnost do sada nije znala o njemu:

- Peđa je veoma duhovit čovek, simpatičan je i osećajan. Više puta me je iznenadio na prelep način. Brižan je muž, ali i otac. Uvek je raspoložen i veseo, kada je teško, ume da kaže: "Ljubice, idemo dalje!"

Ostvarena kao supruga i majka, ali i poslovna žena, otkrila nam je koji je njen životni cilj:

- Dečaci teško podnose razdvojenost od tate, pa se trudim da stalno budemo zajedno. Smatram da je porodica ključ svega i da mora biti na prvom mestu. Razdvajamo se samo kada je Peđa u karantinu, ali nikada ne bih pristala na to da on živi u Španiji, a mi ovde. To ne dolazi u obzir! Najvažnije mi je da deca odrastaju uz oba roditelja. Odrasla sam samo uz majku i znam koliko je bitno da budem uz svog supruga. Biznis je mimo toga, porodica ne sme da trpi.

