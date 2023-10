ANA RAJKOVIĆ SLOMLJENA! Supruga fudbalera sa suzama u očima progovorila o bolesti: "Napala ga je STRAŠNA BAKTERIJA..."

Ana Rajković, supruga našeg fudbalera Predraga Rajkovića, pojavila se večeras u javnosti i sa suzama u očima pričala o sinu.

- Večeras je Tadiji rođendan, njegovo rođenje je za mene nešto posebno, on je poseban dečak, iako imam dva sina... Sa njim mi je od prvog dana bila visokorizična trudnoća koja nikako nije mogla da se iznese. On se izborio - navela je Ana medije.

foto: Nemanja Nikolić

- Napala ga je strašna bakterija, koju mali broj ljudi preživi, ali je on uspeo. On je rođeni pobednik, jedva čekam njegov rođendan večeras. Svaki njegov rođendan je za mene poseban, poseban, poseban, baš kao što je i on - dodala nam je Rajkovićka.

Ona je početkom meseca na društvenim mrežama pisala sledeće:

foto: Printscreen/Instagram

- Tačno 365 dana od majkine najveće noćne more. Koma, sepsa, bakterija ga je razorila, ne očekujte previše, dajemo mu samo 5 posto šanse da se izbori, bakterija je verovatno stigla do mozga, nemoćni smo, sve je na njemu. I ako se probudi ne očekujte previše, rekli su… Stisla sam zube i srce, a tatu sam zagrlila najjače i šapnula mu da ne smemo da im verujemo. Iz dana u dan verovali smo samo Gospodu i tebi sine. Mnogi su iskoristili majkinu "slabost", pogrešili su, puno su pogrešili, ali su naučili da dobro uvek pobedi zlo. Sećaš se kako su nam rekli? "Pa, ovo je čudo, ovo je neobjašnjivo!", čudo naše, volimo te najviše.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:47 Ana Rajković progovorila o tračevima