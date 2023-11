LAUŠEVIĆ JE URADIO NEŠTO ŠTO MI JE SMETALO, A ZBOG TOGA SAM TO ŠTO JESAM! Jami o tome kako joj je glumac obeležio karijeru (VIDEO)

Pevačica Jasna Milenković Jami gostovala je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića i tom prilikom ispričala kako je dobila svoj prepoznatljivi nadimak.

Smislio ga je ni manje ni više nego veliki glumac koji nas je nažalost nedavno napustio, Žarko Laušević, a evo kako se to desilo:

- To se deslio u pozorišu. Dobila sam ponudu da igram u kabaru Laneta Gutovića kojeg zaista obožavam i tu sam ga upoznala. Mi smo tako komunicirali i on je počeo da me zove Jami. To mi je u početku smetali, jer nisam razumela čemu to, međutim ostadoh ja Jami - rekla je pevačica.

A kada je gostovala kod legendarnog Minimaksa on je u svom stilu na urbebesno duhovit način komentarisao njen nadimak:

foto: Kurir televizija

- Sećam se da sam posle toga gostovala u emisiji kod pokojnog Minimaksa i on je komentarisao taj moj nadmak. Rekao je: "Pa dobro Jasna Milenković, prva dva slova imena JA, prva dva prezimena MI, dakle JAMI. Dobro si prošla, zamisli da se zoveš DUšanka PEtrović?!

