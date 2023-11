"DANAS SVAKO MOŽE DA POSTANE POZNAT, ALI NE I ZVEZDA!" Dragana Mirković dala svoj sud o društvenim mrežama: Brzo prođe!

Dragana Mirković u šou "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom od 20 časova na Kurir televiziji, progovorila o uticaju društvenih mreža na popularnost.

Poznato je da folk diva ima iza sebe višedecenijsku karijeru i mnogo hitova, zbog čega je mnogi smatraju najvećom regionalnom zvezdom na Balkanu, a ona smatra da je sada u novijem dobu, lakse doći do popularnosti nego pre, ali kratkotrajne.

- Danas je mnogo lakše doći do publike, zahvaljući društvenim mrežama, svako može da postane poznat, ne baš zvezda, ali da postane interesantan na mrežama. To jako brzo prođe, jer društvene mreže melju, one su u sekundama. One ne ostavljaju ime, to u sekundama prolazi i zato je sada mnogo teže opstati i postati prava zvezda, nego ranije, a s druge strane, biti poznat je mnogo lakše.

