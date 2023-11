"NAJTEŽI MOMENAT U MOM ŽIVOTU SE DOGODIO NA SVADBI!" Dejan Matić otkrio za Kurir: Plašili su se moje REAKCIJE, prošao sam NAJGORE

Pevača Dejana Matića sreli smo na konferenciji za medije povodom njegovog novogodišnjeg nastupa. On je bio veoma raspoložen i strpljiv da sačeka da sve medijske ekipe postave svoju opremu za rad.

Upravo je tada podelio jednu zanimljivu anegdotu sa novinarima.

- 2012. godine kad sam ja stao na Ludih kamen, bilo je 750 ljudi i slikanje je trajalo 2 i po do 3 sata. To mi je najteže bilo. I kaže moj prijatelj Goran Šnjivić, koji je među 5 na estradi mojih najboljih "ja sam se samo plašio mladoženje i njegove reakcije". Tako da ove pripreme su ništa, prošao sam najgore - rekao je pevač i dodao:

- Ali to je bio jedan od mojih najleših dana u mom životu. Bila su još dva lepša. To je 17. decembar 2012. i 21. marta . i 2015. kada su se rodili Zoran i Konstantin. Možda bude još tih najlepših dana, videćemo.

Pevač je ponusan na svoje sinove, Zorana i Konstantina, koje je dobio u braku sa suprugom Jelenom. On sa svojom porodicom najviše vremena voli da provodi u Grčkoj, gde poseduje nekretninu.

- Prošle godine mi je to bio neki ventil, nisam nešto dugo bio, ali to što sam bio, bilo je jako kvalitetno. Ja recimo, dođem, raspakujem i kažem, ajmo momci, ajmo u vodu. Kaže žena, pa pola deset uveče, nema veze. Zoran je recimo imao ne pune dve i po godine. I mi plivamo bez mišića do bova i nazad za sladoled. Prošle godine, baš ta neka novoodišnja priča, pisali su pismo deda Mrazu u koga ne veruju, ali kao ajde da pišu. Onda je stariji sin izjavio deda Mrazu da mu ništa ne treba i da je dobar u školi. U principu mu ništa ne treba, samo kad su slavlja i tako ti praznici, da je tata više kod kuće - rekao je pevač.

