Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević posetila je restoran Branke Sovrlić u Sarajevu gde je snimila i video iz restorana pevačice.

Naime, pevačica ih je odmah ugostila, glumica i njena ekipa su uživali u ćevapima. A natpis na šanku je izazvao posebnu pažnju: "Radimo dok ne popadamo".

02:12 GLUMICA SE POTPUNO IZBLAMIRALA PRED BRANKOM SOVRLIĆ, PA SE JAVNO IZVINILA: Pevačica je dobila blaži nervni slom kada me je čula

Sve su to ljudi mogle da vide na videu koji je kružio mrežama. Međutim, dok je Nataša gostovala u emisiji Puls Srbije, voditelj Ivan Gajić je postavio zanimljivo pitanje gošći. Naime, dok je snimala i okretala se ka pevačici, Nataša je otpevala pevala pesmu Vanese Šokčić misleći da je Brankina.

- Da ona je čula i stvarno se napravila potpuno luda. Žena je reagovala baš kako treba. Da je neko dirnuo toliko moju sujetu, a dešavalo se ponekad da me pobrkaju sa jednom koleginicom. Što je za mene vrlo teško jer sam ja ta koja prednjači po broju kilograma u mom poslu. Stvarno sam se bila, što bi se žargonski reklo smorila. Tako da mislim da je Branka dobila blaži nervni slom. Ja se stvarno izvinjavam. Svi mi znamo da su te godine kada su to bili hitovi, bile jako davno. Nisam od onih koji kažu ne, ne ja to ne slušam. Znam 80% pesama na svakom veselju gde odem. Jako dobro poznajem narodnu muziku - rekla je glumica i dodala:

foto: Kurir televizija

- Tako da sam napravila taj kiks, ali za to je sve kriv Peđa Damjanović koji me je toliko grdio i govorio kako me nije sramota. Ja sasvim slučajno nađem prethodni video dok mi hodamo po kišu uz čaršiju tražeći restoran koji radi, shvatimo da je on u tom video otpevao tu pesmu i da je zato to meni ušlo u uši. Tako da je on kriv, nisam ja i nadam se da će Branka da oprosti. Mada kada je završilo to portalima, nadam se da se Branka obradovala jer smo je napravili neku vrstu male reklame.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:53 NATAŠA AKSENTIJEVIĆ KOD IVANA GAJIĆA U PULSU SRBIJE O KOMIČNOJ ULOZI