ILDA OTKRILA ŠTA JOJ JE ŠABAN NAJVIŠE ZAMERAO: Govorila o pokojnom ocu, a ovo je tajna pesme SUZA: To je moja najveća tuga

Ilda Šaulić rasla je pevačkoj porodici, a više puta je iskreno govorila o tome šta joj otac Šaban Šaulić najviše zamerao.

„Moje pesme su sve negde bile tužne, tata mi je uvek govorio ‘Ćero imaš li ti neku pobedničku pesmu?’. Uvek su mi pesme bile setne, tužne, uvek nešto patim, ma uvek sam pevala takve pesme. I to je i dan danas tako ostalo, mene takve numere pogađaju i volim ih. Stare emotivne pesme, kao što su numere Vide Pavlović. To je sve velika tuga i emocija, pa ja uz njih mogu da zaplačem uvek, ne zato što to mene lično gađa. Jednostavno volim tu setu kroz pesme, iako ne znači da se osećam tužno i loše“, ispričala je Ilda.

Pevačica je otkrila i koja njena pesma joj je najemotivnija.

„To nije pesma koja se tiče muško ženskog odnosa, ali je to sigurno ‘Suza’ koja je posvećena mom ocu, to je moja najveća tuga definitivno“, istakla je sa knedlom u grlu.

Pre nekoliko meseci otkriven je spomenik Šabanu Šauliću u Šapcu, a članovi njegove porodice su prisustvovali otvaranju.

„To je bio zaista emotivan momenat s obzirom da je tog dana bio rođendan mog oca. Bila sam izuzetno tužna i srećna i ponosna jer retko ko može da doživi ovo. Eto postoji jedan spomenik u jednom gradu u Srbiji posvećen njemu, mislim da to mogu samo veliki i posebni ljudi“, rekla je pevačica.

